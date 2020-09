“Também entendo a dificuldade, porque se se quer uma boa saúde não se pode contratar qualquer um, que não se sabe se exerceu. Se não tem uma formação que os acredita, entendo a decisão”, opina Angélica. No próprio centro de saúde de Orcasitas, os médicos também se protegem e começaram a trabalhar de outra forma. Estão o mais afastados possível uns dos outros para evitarem contagiar-se caso fiquem doentes. É que todas as mãos contam e quando se trabalha com um limite de mãos, uma baixa médica de um deles pesa mais.

“O medico de família é o mais castigado porque é a porta de entrada, tem que saber de tudo, tem que atender este e aquele e saber o que se passa? Mas também temos médicos mais velhos e também ficamos doentes. Somos humanos”, explica.

No hospital 12 de outubro a lotação está quase esgotada

À porta de um dos hospitais de Madrid, o 12 de Outubro, que serve os bairros do sul onde agora mais infeções se registam, ainda não há muito movimento à entrada das Urgências. Normalmente é mais ao final do dia, quando saem do trabalho, que os doentes decidem ir ver o que se passa com eles, para não regressarem a casa sem saber o que significam os sintomas que sentem. Ainda assim vão chegando ambulâncias, com todos vestidos com fatos de proteção completos, não vão transportar entre eles um caso positivo de Covid-19.

Antes da pandemia chegar a Espanha já havia obras neste serviço de Urgências. Foram então colocados alguns contentores na rua, mesmo em frente à porta do serviço, para as consultas. Agora esses contentores servem apenas para receber casos de suspeitos e confirmações de Covid-19. Há mesmo algumas camas para os doentes que ali tenham que ficar mais algumas horas, depois de passarem pela triagem, no interior do hospital, onde são separados consoante os sintomas que apresentam.