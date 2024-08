Médicos não receberam este mês suplemento de horas extra aprovado em julho pelo Governo. Complexidade dos cálculos está a impedir pagamentos

Na origem do problema, está a complexidade do novo sistema de pagamento de suplementos remuneratórios, aprovado em Conselho de Ministros a 12 de julho, mas que produz efeitos ao início do mês passado. Tal como o Observador avançou a 2 de julho, o Ministério da Saúde decidiu criar um sistema de suplementos — que podem variar entre 40 e 70% do ordenado-base aos médicos do SNS que aceitem fazer pelo menos mais 40 horas em serviço de urgência, para lá das 150 ou das 250 horas extraordinárias a que estão obrigados por lei.

O suplemento é pago sempre que o médico atingir um bloco de mais 40 horas extra para além do limite legal. Uma vez atingido o primeiro bloco de 40 horas extra, as horas extraordinárias feitas a partir daí deixam de ser pagas com a majoração atual. Ou seja, o Ministério da Saúde opta, desta forma, por trocar o valor/hora majorado ao trabalho extra por um suplemento a atribuir por blocos de trabalho suplementar realizados.

Logo que foi conhecido o teor do decreto-lei, há quase dois meses, os sindicatos médicos alertaram para a complexidade do novo sistema de cálculo. Ao Observador, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Nuno Rodrigues, salientava que o sistema é complexo para os médicos, que terão dificuldades em perceber quanto poderão ganhar a mais, mas também poderia criar dificuldades aos recursos humanos dos hospitais na contabilização dos valores a pagar. Já a presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, antecipava que o regime iria “lançar o caos nos hospitais”.

Serviços Partilhados do Ministério reconhecem complexidade dos cálculos do novo sistema

Uma previsão que se está a confirmar, uma vez que os hospitais aguardam ainda, já no final de agosto, que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde procedam a uma atualização no sistema de pagamentos (de modo a incluir o novo suplemento), que está atrasada devido à complexidade dos novos cálculos. “A SPMS está a realizar os desenvolvimentos necessários, no sistema de informação, para a implementação [do sistema de recompensa do desempenho dos trabalhadores médicos]. Devido à necessária automatização e ao grau de complexidade, estima-se que os desenvolvimentos se reflitam no processamento de vencimentos de setembro“, diz ao Observador a entidade, da esfera do Ministério da Saúde, que gere as áreas de compras, serviços financeiros e sistemas e tecnologias de informação e comunicação da saúde.