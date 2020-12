“Em Portugal, as pessoas vão para as urgências com infeções urinárias ou otites; aqui, não, as urgências são para coisas urgentes: são enfartes, AVC, fraturas da anca, acidentes de carro. Tudo o que não é urgente vai ao centro de saúde no dia seguinte”, explica a médica Lisa Caiado Thorfinn, portuguesa dos Açores, a trabalhar desde 2012 no serviço de urgências do hospital.

“Até há duas semanas tínhamos uma tenda militar cá fora, para fazer a triagem dos doentes Covid, mas, entretanto, desmontaram-na e a entrada passou a ser a mesma para todos os doentes”, acrescenta, garantindo que, apesar de o número de novos infetados continuar a subir na Suécia e na região de Östergötland, de que Linköping é capital, o serviço em que trabalha continua como o resto do hospital — calmo.

“Na semana passada tínhamos internados, nesta região, 94 doentes Covid, seis estavam nos cuidados intensivos”, contabiliza o colega e compatriota, com quem já não se cruzava nos corredores há mais de seis meses, prova de que ali o distanciamento social é mesmo levado a sério e não há festas nem confraternizações fora da bolha familiar. Todos os quartos de internamento no hospital, como é aliás comum na Suécia, explica ainda Jorge Azevedo, são individuais.

“Tivemos o primeiro caso de Covid no fim de março e a gripe normal desapareceu a meio de abril. O meu receio agora é que venha a gripe (que continua sem aparecer, porque andaram a vacinar em massa), mais as constipações, as bronquites e a Covid. O meu medo é que venha tudo ao mesmo tempo”, desabafa Lisa Caiado Thorfinn, sem saber que, daí a pouco mais de duas semanas, a capacidade em unidades de cuidados intensivos nos hospitais de Estocolmo atingiria os 99% e a do resto do país os 82%, com os vizinhos Finlândia e Noruega a oferecerem-se inclusivamente para receber doentes e tentar aliviar a pressão sobre o serviço de saúde sueco.

Passadas duas semanas, pouco mais do que isso, a situação está de tal forma grave que, esta segunda-feira, 14 de dezembro, toda a população sueca recebeu um sms a recordar as recomendações em vigor e a enfatizar que “todos os indivíduos têm a responsabilidade pessoal de se proteger a si e aos outros contra a disseminação da Covid-19”.

Também a partir deste dia, estão suspensas as recomendações regionais para a contenção da pandemia e entram em vigor “novos conselhos nacionais mais rígidos” — “Não é nada de novo, continuam a ser apenas recomendações, as mesmas que já estavam em vigor, as únicas coisas que ainda não tinha ouvido era isto de pedirem às pessoas para não irem às compras sozinhas, para ficarem dentro das lojas o mínimo de tempo possível e para, se tiverem de viajar, o fazerem de carro. De resto, continua a haver visitas aos lares de idosos, por exemplo. Aquilo que se diz aqui é que devem ser cumpridas as regras de segurança”, explicou-nos entretanto a médica portuguesa, já por telefone, de folga depois de um fim de semana passado nas urgências a que os doentes entretanto já começaram a chegar. “Temos tido dias caóticos mas, nas urgências, a maior parte do tempo é ok. Este fim de se semana ficámos com os intensivos cheios, tivemos de mandar dois doentes com Covid-19 para outro hospital.”