Artigo em atualização

Fernando Medina está esta terça-feira a apresentar o seu programa eleitoral para gerir por mais quatro anos a Câmara de Lisboa. No Cineteatro Capitólio, o socialista começa por destacar os problemas provocados pela pandemia, “o evento que nos atrasou perturbou e ainda marca a nossa vida coletiva” e passa a apresentação da primeira medida, relativa à habitação acessível uma das suas bandeiras . “Este é um programa estratégico para o futuro”, afirma num ponto em que ataca a oposição: “É preciso construir uma política contra os dogmas“. Na apresentação referiu-se sempre a Carlos Moedas, o seu principal adversário, como “aquele que”e acusou-o até de ser negacionista no Ambiente.

Numa referência às suas medidas na área da ação climática, o autarca e recandidato ao cargo começou por dizer que “a maior fonte de emissões em Lisboa está no setor dos transportes” e atirou ao seu adversário, sem dizer o seu nome, acusando-o de estar a “estimular a utilização do transporte individual na cidade de Lisboa. Nunca se viu em qualquer agenda que não seja negacionista“.

Medina referia-se à medida que Moedas que passa pela redução do preço do estacionamento em Lisboa, dizendo que “é a única candidatura que conheço numa cidade avança na Europa, não liderada por negacionistas, que defina uma política em 2021 que passa por estimular a utilização do transporte individual”. Para o socialista, a candidatura de Moedas está a tentar “arranjar votinhos e a capitalizar uns descontentamentos, contragostos e crispações” na cidade.

FJá em matéria de habitação, Medina diz que a sua “opção política é uma grande marca da diferença dos programas. Há adversários que defendem que a habitação é um bem disponível do mercado sujeito à lei da oferta e à procura”, afirma apontando à direita e contrapondo a sua ideia como “guardião da cidade”: “Todos têm direito a viver na cidade”. Não fala diretamente no incumprimento do objetivo, nesta matéria da renda acessível, do último mandato, mas afirma que “gostaria de ter andado mais depressa e mais rápido”, responsabilizando a pandemia pelo atraso.

O objetivo das medidas nesta área passam por “assegurar aos jovens e famílias casas a preços que podem pagar”, diz Medina que avisa que Lisboa vai ter “como permanentes as tensões sobre o mercado imobiliário que as grandes cidades apresentam”.

Em matéria de transportes, outra das áreas destacadas por Medina, o candidato diz que “há contas para acertar com alguns dos críticos”. E avisa: “Não me esqueço que há agora alguns que fazem propostas de passes gratuitos para prometer tudo a todos para ganhar uns votinhos são exatamente os mesmos que votaram contra no Parlamento” — quando foi aprovado o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes. Uma referência aos partidos de direita e, concretamente a Carlos Moedas que promete transportes públicos gratuitos antes dos 23 e depois dos 65 anos. Sobre esta proposta Medina garante que “não tem viabilidade”.

Sempre sem nomear o candidato do PSD em Lisboa, Moedas, Medina atacou também “aqueles que” prometem “silos à porta da cidade” — o seu adversário promete “um silo automóvel em cada freguesia” — e que estão a “reproduzir ideia da Idade Média”. Em matéria de transportes, o socialista garante que vai “dedicar” o seu “peso político” junto do Governo para garantir que a obra do metro avança.

Na última fila da sala, no canto esquerdo, sentou-se o ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado a assistir à apresentação de Medina. Salgado é arguido num processo de corrupção e abuso de poder e mantém-se como conselheiro de Fernando Medina para assuntos da cidade.