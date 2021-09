Na pequena plateia estavam comerciantes, representantes do pequeno comércio, que se queixavam de acessos, dos transportes, da falta de estacionamento, depois de uma pandemia que expôs ainda mais o afastamento dos lisboetas da zona histórica, com a Baixa a voltar a ficar vazia quando o número de turistas reduziu. As perspetivas de autarca e alguns dos comerciantes são diferentes, com os últimos a querem mais estacionamento e o presidente e candidato a contra-argumentar que os principais silos da Baixa estão com taxas de ocupação abaixo da sua capacidade. E o socialista nem escondeu jogo e disse, logo à cabeça, que a sua intenção era voltar à antiga ideia — que pôs na gaveta no tempo de pandemia — de limitar a circulação automóvel no centro histórico.

O resto do dia tinha estado afastado dali, no Lumiar e no Areeiro, em contactos com a população que encontraram muito pouca gente na rua. Ainda assim, Medina insiste em circular, entrar em mais um café, uma tasca ou um talho e encontra sempre pela frente alguma questão mais localizada que raramente passa para o candidato à junta que o acompanhe no momento. É ele mesmo que se estende em explicações, muitas vezes detalhadas, a quem o aborda.