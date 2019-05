Medo da rua? “Vão ao meu Facebook de campanha”, diz “Pedro Martins”. Ops, Marques

Socialista Pedro Marques ataca Rangel por ter "falta de paciência com pessoas" e garante ter campanha de rua. Hoje foi dentro de portas, na Santa Casa de Bragança. Terça e quarta tem reforço de peso.

Narciso Pires levantou-se, para fazer as honras da Santa Casa de Misericórdia de Bragança que, nesta manhã de segunda-feira, recebeu o candidato socialista às Europeias. “Caro Dr. Pedro Martins”. E já arrancava na prosa quando o interrompem: “Marques, Marques”. O presidente do conselho fiscal, ali em representação do Provedor, corrigiu e seguiu. Depois ouviu Pedro Marques falar do seu “património político”, o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) e no final deu-lhe uma medalha da Santa Casa, mas o elogio maior foi para o “apoio” à construção da unidade de cuidados continuados dado pelo ex-governador civil e atual deputado do PS Jorge Gomes. Também ali presente.

A popularidade não é propriamente um forte do candidato que recusa, no entanto, essa crítica e também a de se esconder da rua. Um ataque de Paulo Rangel para o qual Pedro Marques tem resposta: “Tenho sido tão bem recebido nas ruas. Faço o convite. Vão ao meu facebook de campanha, quem faz esse tipo de críticas, para não dizer coisas disparatadas, vão ver o meu facebook de campanha. A campanha de rua tem sido uma campanha muito forte e tem sido até positiva”.

A agenda de campanha do socialista faz-se sobretudo de visitas a instituições sociais e empresas, almoços ou jantares comício. O primeiro contacto de rua previsto é na próxima sexta-feira, a meio do período de campanha oficial, em Coimbra.

Mas Pedro Marques garante que tem já três meses de estrada em pré-campanha (o Observador acompanhou um dia). “Levo três meses de trabalho a esclarecer as pessoas, a pedir às pessoas que votem e tenho encontrado muita confiança em nós, porque as pessoas têm mais emprego, porque aumentámos as pensões, porque criámos aquela medida dos passes sociais para todo o país e tudo isso tem sido reconhecido nos encontros com milhares de portugueses.”, diz aos jornalistas em reação à crítica que vem do adversário social-democrata que acusa de “maledicência” de ter “talvez um problema com a verdade”. E até escreveu, entretanto, um recado via Twitter:

Campanha de rua. À atenção dos distraídos de direita: Serpa, Loulé, Torres Vedras, Soure, Cabeceiras de Basto, Portimão, Nanterre, Funchal, Ovibeja, Matosinhos, Porto, Gondomar, Barcelos, Ponte de Sor, Lisboa, Coimbra, Alenquer, Rio Maior, Almada, Alcochete, Penela,… pic.twitter.com/IZWJ3MA2C4 — Pedro Marques (@pmdjmarques) May 13, 2019

Certo é que, para já, a volta oficial de Pedro Marques não conta com contactos de rua além de Coimbra, Porto, Lisboa e Montijo (a sua terra). E esta segunda-feira ainda não passa por nenhum desses locais. Foi dia de puxar o lustro ao “património político”, expressão que o candidato usa para se referir ao que fez enquanto secretário de Estado da Segurança Social (entre 2005 e 2011) do Governo de José Sócrates. Uma herança pesada esta ligação ao antigo primeiro-ministro acusado pela justiça? “A direita quando não tem mais nada para dizer diz ‘Sócrates’. É o habitual na direita. Eu tenho um orgulho enorme no meu trabalho, em toda a minha vida política”.

E em “particular neste setor social”, afirmou ainda, dizendo ter “um património” que fala por si e que elencou: “PARES, Complemento Solidário para Idosos, rede de cuidados continuados”. Garante ser conhecido nas “misericórdias” e nas IPSS e que “através do capital político”, espera convencer pessoas a confiarem-lhe o voto nestas Europeias. “Não tenho sentido nem falta de notoriedade nem falta de simpatia das pessoas para comigo”, sublinha.

E afinal, diz para voltar a contrariar as avaliações de falta de popularidade e de campanha de salas e salões, “é preciso conhecer o país e esta realidade, aqui estive a falar com pessoas concretas, com pessoas que merecem apoio social e a nossa atenção. Não tenho nenhum problema de empatia nem de falta de paciência para falar com as pessoas como tem Paulo Rangel“. Por ali, no edifício sede da Santa Casa da Misericórdia de Bragança e na Unidade de Cuidados Continuados (com 60 camas do sistema), o socialista circulou com paciência e dedicação aos idosos que encontrava. Mão sempre por cima dos ombros ou mão na mão, beijos e dois dedos de conversa. Ou um pouco mais, para esclarecer o que anda por ali a fazer.

Quando explicou quem era — “Vou para a Europa defender os portugueses” — a uma das utentes curiosa com o aparato, ouviu-a atirar de volta: “Ah, muito bem, eu não sou é dos comunistas”. “O meu trabalho, no passado foi apoiar instituições como esta”, continuou o candidato para a senhora que lhe pedia que não se esquecesse de quem ali ficava. Prometeu que não e deixou o alerta a quem o ouvia na sala de que “é preciso votar para a Europa”. Pelos corredores tirava os seu cartões com notas do bolso direito do peito do casaco para dar uma espreitadela ao que tinha para dizer, no fim da visita, à comunicação social.

Estamos a falar com as pessoas, muito confortáveis, milhares e milhares com quem falámos, e temos tido muita facilidade a falar com as pessoas, muita empatia, paciência a falar e vamos continuar a fazê-lo com um objetivo: pedir às pessoas que vão votar. Isso é muito, muito importante”

Aos jornalistas voltou a referir o seu “património”, que acredita ser conhecido. “Tenho muito trabalho feito em todo o meu percurso político e acho que essa deve ser a medida que os portugueses também devem ter para olhar para este cabeça de lista do PS e comparar com a falta de trabalho com os cabeças de lista da direita“, disse. Mais uma bicada para o lado de lá e um puxar de galões a seis anos na Segurança Social, com o ministro Vieira da Silva, e mais três como ministro das Infraestruturas. E aqui, a deixa para outro ponto de ataque à direita: “Tirámos um quadro comunitário que estava na estagnação e hoje tem mais de 2 mil milhões de euros de fundos pagos às empresas, e tem uma reprogramação que permite apoiar mais 5 mil milhões de euros de investimento”.

Terça e quarta-feira, o candidato socialista vai voltar a ter reforço de peso da sua volta pelo país. Depois de ter estado em Mangualde no domingo, o líder socialista António Costa volta à campanha de Pedro Marques para o comício de Faro e para o jantar-comício em Almeirim.

