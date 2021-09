A ideia de que o topless possa estar em desuso pode ser um choque para quem encara o bronzeado perfeito, sem marcas e praticamente contínuo, como a grande missão do verão. Mas a imagem de seios a popular os areais pode estar mesmo ameaçada, pelo menos em França, com um inquérito do Instituto Francês de Opinião Pública (Ifop) a mostrar que cada vez menos mulheres francesas se despem de preconceitos: apenas 19% o fazem, por comparação com 22% em 2019 e 34% em 2009. Em Portugal há a suspeita empírica de quem tem familiaridade com o monoquíni: o topless já viu melhores dias.

O inquérito do Ifop realizado a 1.510 pessoas do sexo feminino mostra como, na faixa etária dos 18 aos 49 anos, apenas 16% praticam topless contra 43% em 1984, e apenas 15% das jovens com menos de 25 anos o fazem. Entre os 50 e os 64 anos, são 23% as que continuam a despir a parte de cima do biquíni, seja por uma questão de conforto, seja pelo tom tisnado que o sol consegue oferecer. Os números parecem mostrar uma questão geracional.

“Se estás a fazer topless é porque estás a pedi-las”

Há, segundo estes dados, motivos diferentes que explicam o cenário que para uns e outros pode ser desolador: se, por um lado, as mulheres com mais de 40 anos estão sobretudo preocupadas com os riscos para a saúde, com a crescente consciencialização em torno do cancro da pele, a maioria com menos de 30 anos temem “agressão sexual, física ou verbal” e “olhares lascivos de homens” (entre os motivos está também o medo de ser vista como uma mulher indecente, medo de comentários negativos ou da reação do parceiro sexual e receio de exposição inapropriada nas redes sociais).

O inquérito, citado também pelo The Times, revela que 49% das francesas já sofreram uma ou outra forma de assédio nas praias, do olhar fixo ao apalpão, e 16% ouviram comentários ofensivos — quase quatro mulheres em cada 10 admitiram ter adotado estratégias para não serem alvos em praias ou piscinas.

Les vacances d'hier : quand le monokini était l'attraction des plages françaises pic.twitter.com/u9smuoVinI — Ina.fr (@Inafr_officiel) July 13, 2020

Desde a década de 1970, quando o estado francês se recusou a banir o topless nas praias, que a semi-nudez faz parte do postal de verão do país — agora os números avançados pelo inquérito parecem mostrar que o movimento #MeToo chegou também ao areal. “O topless em público nas praias no verão parece ser cada vez menos um símbolo da emancipação feminina e cada vez mais uma técnica arriscada de banhos de sol”, chegou a dizer François Kraus, do Ifop.

Foi precisamente um episódio de assédio que fez com que uma jovem portuguesa de 24 anos, que prefere não ser identificada por motivos profissionais, deixasse de fazer topless ao fim de dois anos a tirar a parte de cima do biquíni na praia, sempre na companhia do namorado ou de amigos. Certo dia estava numa praia na linha de Cascais, recorda, e no paredão estavam dois homens a passear. “Um deles sai do paredão e começa a vir na minha direção, fica a poucos metros de mim enquanto fala com o outro aos gritos.” A jovem não consegue precisar com exatidão as palavras, mas recorda-se do teor da mensagem: seria algo como “ESTOU QUASE A CHEGAR!” e “VAIS VER QUE VOU LÁ!”.

“Senti-me bastante intimidada. Na altura fiquei com muito medo, estava acompanhada do meu namorado, mas não me senti protegida. Senti que era um alvo fácil para aquele tipo de homem, de um machismo para o qual não estava preparada”, conta. “Há muito aquele sentimento de que, por estar a fazer topless, estava a pedi-las.” Se numa primeira fase chegou a questionar as razões por que fazia topless, com receio de ser uma atitude exibicionista, mais tarde chegou à conclusão de que os motivos eram irrelevantes: era uma questão de liberdade. Ainda assim, acabou por desistir. Não se sentia segura.