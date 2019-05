Melinho das Feiras? “Não me importo nada”

Campanha de Nuno Melo arrancou na feira de Ponte de Lima -- autarquia desde sempre CDS, e, por isso, de "contas certas". Uma feira por dia nem sabe o bem que lhe fazia: legado de Portas é para manter.

“Aqui há contas certas, Ponte de Lima é CDS”. Os bombos da Juventude Popular vão tocando e os jovens vestidos de branco e azul claro vão cantando, enquanto Nuno Melo e o presidente da câmara de Ponte de Lima, Victor Mendes, fazem uma incursão matinal pela feira que, de 15 em 15 dias, se realiza no centro da vila. O orgulho daquela que é a mais fiel e antiga câmara centrista nota-se em cada cântico entoado: “Tem sido a melhor autarquia do país, a mais bem gerida”, comenta o candidato, que é menos famoso entre feirantes do que o autarca.

O mote das “contas certas” não vem ao acaso. Foi precisamente esse que saiu beliscado da mais recente crise política, com António Costa a puxar para si e para o PS o bastião do rigor das contas que por norma, os partidos da direita sempre reivindicaram para si. “A diferença entre nós e eles é que o CDS de cada cêntimo faz património, enquanto o dr. António Costa fala de contas certas, mas para ele contas certas é chamar a troika”, disse Nuno Melo aos jornalistas enquanto passeava pela feira e distribuía folhetos e beijinhos, lembrando mais uma vez que António Costa é o verdadeiro candidato do PS às europeias, e não o cabeça de lista Pedro Marques.

“É mais alto e mais bonito do que na televisão”, comentaria uma cliente da feira depois de cumprimentar o candidato. Os feirantes, na verdade, estavam todos mais interessados nas canetas que os membros da comitiva, de bandeira ao ombro, ofereciam a quem passava. E por bons motivos: “É que sem caneta não há cruz” no boletim de voto, diria uma das contempladas com um beijinho de Nuno Melo. “26 de maio, não se esqueçam”.

O CDS está em casa, mas nem por isso a enchente é muita. Ainda é cedo, diga-se. Eram 8h45 quando começou a incursão entre peças de roupa, panelas, frutas e legumes. Nuno Melo aproveita a ocasião para falar aos jornalistas e atacar António Costa, que ontem esteve num jantar com Frans Timmermans, o candidato a presidente da Comissão Europeia apoiado pelos socialistas, e que passou todo o jantar sem referir uma única vez o candidato Pedro Marques. “O PS quer fazer esquecer Pedro Marques”, mas Nuno Melo faz questão de não deixar o candidato socialista cair no esquecimento, associando-o à austeridade do desinvestimento, numa caricatura que está muito longe da imagem de contas certas que agora o PS quer puxar para si.

Mais uma voltinha, mais uns beijinhos e mais umas canetas requisitadas. No dia em que arranca o período oficial de campanha eleitoral, a campanha de Nuno Melo começou numa feira e, segundo a agenda prevista, será quase sempre assim: os planos prevêem pelo menos uma feira ou um mercado por dia. Uma feira por dia nem sabe o bem que lhe fazia? Mais ou menos isso. Foi Paulo Portas quem inaugurou a forma de fazer campanha nas feiras e nos mercados, e o CDS orgulha-se desse legado. “Temos de ir onde as pessoas estão, fazer uma campanha de proximidade, e as pessoas de manhã estão na feira”, explica, lembrando que Paulo Portas (apelidado de Paulinho das Feiras) foi gozado por isso, mas hoje em dia “não há partido, nem o BE, que não vá a feiras”. “Gozam-nos, mas imitam-nos”, comenta.

Estamos então perante o novo Melinho das Feiras? “Não me importo nada. Mas não se deve copiar o original, e a estratégia é boa, mas o Paulo é único”, respondeu.

