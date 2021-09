“Um dia, hei-de escrever as minhas Memórias.” A frase é de Francisco Pinto Balsemão, foi proferida numa entrevista à RTP no dia 10 de fevereiro de 1983 e, 38 anos depois, a pretensão tornou-se palpável através de um livro exatamente com esse título: “Memórias.”

São mil páginas que percorrem a vida do antigo primeiro-ministro, desde os tempos em que fundou o PSD até ao momento em que esteve à frente da governação do país. Pelo meio, aponta aqueles que caminharam sempre consigo e ajustou contas com os que lhe atiraram baldes de água fria.

Nos negócios mostra-se implacável na apreciação daqueles que passaram de aliados a inimigos. É o caso dos homens fortes da Ongoing. De Nuno Vasconcellos, a quem chama “Nuninho” e de quem diz que entrou em órbita com o dinheiro da mãe e a ambição alimentada por Rafael Mora cuja estratégia de insinuação junto do poder para ganhar influência compara à das aranhas “inteligentes e mortíferas”. Confessa que perdeu metade das poupanças no Banco Privado Português e aponta o egocentrismo de João Rendeiro como o motivo que levou à queda do banco.

“Estás a meter o veneno em casa.” O que Balsemão ouviu sobre Marcelo

O “maior balde de água fria” para Pinto Balsemão aconteceu nos tempos em que desempenhava as funções de primeiro-ministro de Portugal, numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa era ministro dos Assuntos Parlamentares, depois de ter sido promovido pelo chefe de Executivo do cargo de secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. O que se passou com a demissão do atual Presidente da República foi um balde de água fria, “para não dizer a maior traição” da vida de Balsemão.

A entrada de Marcelo Rebelo de Sousa no Governo não foi nada consensual. Aliás, a aposta de Pinto Balsemão no prodígio que tinha ajudado o semanário Expresso a crescer espoletou “sentimentos contraditórios” até nele próprio. Por um lado estava consciente do “perigo de ter Marcelo dentro do Governo, pelas inconfidências que iria cometer e eventuais intrigas que poderia criar”, mas por outro lado, Balsemão conhecia bem “a sua incrível capacidade de análise e de produção, a sua inteligência fulgurante e apreciava a boa disposição, a alegria que ele conseguia introduzir e manter no trabalho, o que era desejável naquele ambiente pesado da Presidência do Conselho de Ministros”.

Mas os alertas surgiam de todos os lados e houve mesmo algumas pessoas amigas que tentaram “evitar” que o convidasse para o cargo. “Estás a meter o veneno em casa”, dizia um. “Estás a aproximar-te do escorpião da fábula, e tu serás a rã”, dizia outro. Balsemão ponderou, mas as qualidades falaram mais alto. E não só: “Admiti que, sem ele no Expresso, e sob a direção de Augusto de Carvalho, o jornal deixasse de ser tão acintosamente contra o Governo.”

À distância, Pinto Balsemão assume que não “resistiu à tentação”. E do que se recorda Marcelo “nem sequer pediu para pensar”. Mas se a estratégia metia abrandar a forma com que o semanário falava do Governo de então, não se pode dizer que tenha dado resultado. “O Expresso manteve-se igual porque o Augusto quis mostrar que também era independente perante o patrão.”