O São Valentim está a chegar e não faltam razões e boas opções para surpreender a sua cara-metade. Eis um roteiro das melhores experiências para fazer a dois.

Partilhe

Se o típico cliché de jantar e ir ao cinema no São Valentim não lhe enche as medidas, não se preocupe. De norte a sul do país há programas especiais para todos os gostos e carteiras. Massagens relaxantes, provas de vinhos, flores, cocktails temáticos, workshop de cozinha, jantares à luz das velas ou alojamento com tratamento VIP são alguns mimos que pode usufruir neste rol de sugestões altamente recomendadas para os mais românticos e apaixonados.

Lisotel – Hotel & Spa

Estrada Nacional 109, Leiria. 244 820 460. 170€ (por casal)

“Amor e Cegovim”, “O Crime do Padre Amaro” ou “Milagre das Rosas” são títulos de verdadeiras histórias de amor, mas também nomes que batizam as suites temáticas deste hotel de quatro estrelas, situado em Leiria. Inspire-se nestes enredos e tenha uma noite especial. O programa para o Dia dos Namorados está disponível nos dias 14 e 16 de fevereiro e inclui alojamento em quatro duplo standard com decoração romântica, cocktail de boas-vindas com espumante e trufas de chocolate, jantar à luz das velas, acompanhado por violinista no dia 14, e música ao vivo no dia 16, circuito de spa com piscina interior climatizada, jacuzzi, sauna, banho turco e duche sensorial e ainda um pequeno-almoço buffet.

Hotel Quinta da Marinha Resort

Rua Palmeiras, Cascais. 214 860 171. De 150€ a 210€ (por casal)

Este pequeno paraíso na terra é o poiso ideal para os que procuram algo mais exclusivo e luxuoso. Pode optar por uma pausa romântica durante a semana, no dia 14, com um programa que inclui jantar e música interpretada ao piano, alojamento com direito a morangos, bombons e espumante, acesso ao Health Club, com sauna, piscina interior e ginásio, e pequeno-almoço no dia seguinte. Se preferir uma escapadinha mais prolongada, durante o fim de semana de 15 e 16, saiba que o plano mantém-se no primeiro dia e no segundo terá a oportunidade de fazer um workshop de cozinha orientado pelo chef Fernando Monteiro, com direito a degustação no final. Aprenda as melhores dicas gastronómicas na Lake House, o local mais inspirador e surpreendente deste hotel.

The Yeatman Hotel

Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia. 220 133 100. De 521€ a 717€ (por casal)

Todas as desculpas são boas para dormir com uma vista panorâmica sobre o Douro, e no dia 14 de fevereiro pode fazê-lo com a sua melhor companhia. A estadia no The Yeatman nesta data especial inclui uma surpresa à chegada com espumante, uma seleção de frutas e um bouquet de flores, acesso à piscina interior panorâmica, ginásio, banho turco, banho romano, shower experience e sauna, e no dia seguinte um pequeno-almoço buffet. O jantar de S. Valentim acontece pelas 20h30 no restaurante The Orangerie e conta com opções de carne, como leitão ou veado, peixe, como ouriço do mar ou bacalhau, e ainda uma seleção de vinhos digna de uma data especial.

Monte Mar Lisboa

Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Armazém 65. 213 220 160. De terça a sexta, das 12h às 23h, sábado e domingo, das 12h às 23h. 95€ (por casal)

O tango é um dos estilos de dança mais sensuais e atrevidos do mundo e neste restaurante, junto à zona ribeirinha do Cais do Sodré, será um dos ingredientes principais do dia 14 de fevereiro. A sugestão do Monte Mar junta dança, ritmo e muita animação, inclui um jantar com um menu especial, onde o peixe e o marisco são reis, um espetáculo de tango e um workshop com bailarinos profissionais. Perca a vergonha, agarre bem o seu par e aprenda todos os passos para dar nas vistas na noite mais apaixonada do ano. O wellcome drink está marcado para as 19h.

Pine Cliffs Resort

Pinhal do Concelho, Algarve. 289 500 300. Pacote Valentine in Gold: 1.425€ (por casal)

É em plena costa algarvia que mora este resort de luxo, onde as experiências disponíveis vão fazer bater mais forte qualquer coração. O casal poderá usufruir daquele que foi considerado “o melhor spa da Europa”, numa sala privada banhada a folha de ouro com sauna, banho turco, jacuzzi, duches sensoriais e zona lounge. Ao longo de 80 minutos, os dois podem relaxar num tratamento completo, com envolvimento corporal de chocolate, máscara de ouro para prevenir o envelhecimento e uma massagem de corpo inteiro. Por fim, é servido um jantar romântico na Aurum Suite. Durante todo o mês de fevereiro, por 260€, o hotel tem disponível para os mais stressados a precisar de uma pausa.

Sheraton Cascais Resort

Rua das Palmeiras, Lote 5 – Quinta da Marinha. 214 829 100. 590€ (por casal)

O amor combina sempre com uma paisagem bonita, pelo menos é isso que o Sheraton Cascais Resort defende e acredita. “Amor e uma Panorâmica” é o nome da sugestão para o S. Valentim que o convida a pernoitar numa suite exclusiva, com uma vista digna de uma chuva de likes no Instagram. O roteiro inclui ainda um jantar servido no quarto, composto por entrada, dois pratos principais, vinhos e sobremesa, e uma massagem de corpo inteiro, com a duração de 50 minutos, com óleos essenciais, uma taça de champanhe, morangos e chocolate.

Quinta das Lágrimas

Rua António Augusto Gonçalves, Coimbra. 239 802 380. 250€ (por casal)

Se acha que o seu amor é tão intenso e arrebatador como o de D. Pedro I por Inês de Castro, então celebre-o no mesmo cenário. Considerado um dos hotéis mais românticos de Portugal, a Quinta das Lágrimas é um autêntico palácio do século XVIII, com 12 hectares de jardins históricos e durante o mês de fevereiro oferece-lhe a oportunidade de ter uma noite com tudo aquilo a que tem direito. Um jantar preparado pelo chef Vítor Dias no Arcadas e uma estadia num quarto duplo com espumante, chocolates e pequeno-almoço incluídos. Pode ainda utilizar livremente a piscina interior, a sala de cardio fitness, o banho turco e a sauna. No spa aproveite para relaxar em casal com a massagem especial Pedro & Inês, de 30 ou 50 minutos.

Caves Calém

Avenida Diogo Leite, 344, Vila Nova de Gaia. 916 113 451. De 85€ a 185€ (por casal)

Doce, natural e intenso. Não, não estamos a adjetivar a sua relação, mas um bom cálice de vinho do Porto, uma das bebidas mais românticas do mundo. Aproveite o ambiente intimista e acolhedor das Caves Calém para celebrar o amor e brindar à felicidade. Jante na Sala Inglesa, um espaço exclusivo e com uma decoração antiga, onde poderá degustar um menu criado pelo chef António Vieira, responsável pelo Wish Restaurante & Sushi. Cada prato é harmonizado com um vinho diferente, do Porto Tónico com sumo de laranja ao Casa Burmester tinto, num serviço totalmente personalizado. Oferta de garrafas, visita guiada pelas caves, provas de vinhos acompanhadas por queijos e chocolates são outras opções disponíveis.

Penha Longa Resort

Estrada da Lagoa Azul, Linhó Sintra. 219 249 011. De 56€ a 270€ (por casal)

Há poucas coisas na vida que soltem tanto a nossa veia romântica como um passeio a Sintra. Os palácios, os jardins e a serra compõem uma paisagem cheia de charme e encantadora, que nem com neblina desilude. No Penha Longa Resort vai poder passar o dia de S. Valentim num ambiente digno de príncipes e princesas. Além de um cocktail temático de assinatura chamado “Me Before You” (14€), entregas de rosas e bombons dourados de maracujá em forma de coração, pode ainda deliciar-se com um buffet de sushi (58€) e vários menus preparados especificamente para a ocasião nos restaurantes do hotel. Aventure-se no premiado campo de golfe, com um desconto de duas pessoas pelo preço de uma, ou relaxe no spa com uma massagem de corpo inteiro com produtos Natura Bissé, de 50 ou 80 minutos. Se não tiver onde deixar os seus filhos, o programa no Kids Club dá-lhes a oportunidade de fazerem um workshop de bolachas e inclui ainda uma noite de cinema.

Hotel Infante Sagres

Praça D. Filipa de Lencastre, 62, Porto. 22 339 8500. De 291€ a 591€ (por casal)

É um dos hotéis mais antigos da cidade e torna-se um verdadeiro clássico em dias de festa. O dia de S. Valentim não é exceção. Remodelado no ano passado, o edifício histórico tem agora como vizinho o Vogue Café. É lá que vai poder saborear um menu temático composto por lombo de lavagante, creme de espargos e tomate confit, robalo grelhado com risotto de choco e berbigão ou uma barriga de leitão crocante com espinafres e maçã verde. Para terminar, o petit gâteau de chocolate negro, frutos vermelhos e sorvete não o irá desiludir. Termine a noite numas das suites superiores, deluxe ou premium do hotel, e no dia seguinte sorria, o check-out é tardio e o pequeno-almoço é servido na imponente sala D. Filipa.

Convento da Sertã Hotel

Rua do Convento, 12, Castelo Branco. 27 460 8493. Desde 60€ (por casal)

Pode parecer irónico passar a noite mais apaixonada do ano num convento, mas na Sertã é possível. Fundado em 1634, este convento foi convertido num hotel de charme onde ainda permanece o teto em tijolo e as grades do tempo em que o edifício funcionou como cadeira. Aproveite a tranquilidade da região para visitar as barragens, as praias fluviais, fazer percursos pedestres, BTT, montanhismo ou canoagem. Se vier para descansar então opte por uma aula de yoga, um banho na piscina de água salgada ou um tratamento corporal no espaço Evasões. O pequeno-almoço é servido nos claustros e os dois restaurantes da casa, Santo Amaro e Ponte Velha, são especialistas em pratos regionais como a sopa de peixe, o maranho ou o bucho recheado.

Continuar a ler