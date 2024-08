Mercadating. Jogue e faça match aos carrinhos com um ananás

Carrinhos de compras com um ananás ao contrário, tabletes de chocolate, embalagens de salada ou latas de legumes em conserva. Nos últimos dias ficámos a saber que não são apenas bens de consumo num supermercado — também podem ser sinais em código para encontros amorosos.

Esta semana, as redes sociais encheram-se de vídeos, relatos e memes sobre um alegado sistema para encontrar o amor na Mercadona, todos os dias, entre as 19h e as 20h. O Observador até esteve num dos supermercados da marca à procura de “utilizadores” desta espécie de plataforma de encontros, mas sem grande sucesso.

Mesmo assim, concebemos este jogo. Use as setas no ecrã ou no seu teclado para movimentar o seu carrinho. Choque contra os carrinhos com um ananás para fazer match e fuja dos carrinhos vazios para não perder vidas.