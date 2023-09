Mercadona: a Segurança Alimentar como prioridade

A Rádio Observador também marcou presença no debate sobre a segurança alimentar e foi durante as Tardes em Direto que se juntaram à conversa o Dr. Duarte Torres, professor auxiliar Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação na Universidade do Porto e a Dra. Paula Teixeira, Licenciada em Engenharia Alimentar e doutorada em Biotecnologia pela Universidade Católica Portuguesa, ambos membro do Comité Científico Consultivo da Mercadona.

Nas palavras de Duarte Torres, esta é uma iniciativa “louvável por parte da Mercadona”, acrescentando: “É uma forma de o Mercado interagir com o sistema científico nacional e esta procura de saber o que se faz nas instituições, nas universidades, e usufruir do know-how que existe no país, acho que é algo muito eficaz. Para quem trabalha no sistema científico, também é muito útil sabermos quais as reais necessidades dos operadores”.

No que à segurança e qualidade alimentar diz respeito, o professor afirma que um dos grandes problemas é a falta de literacia alimentar. “Se virmos a literacia alimentar como a capacidade de garantir a segurança dos alimentos, a capacidade de comer de forma equilibrada, a capacidade que temos de ler um rótulo e interpretá-lo…essa falta de literacia existe. Nós não queremos transformar todos os consumidores em especialistas em alimentação, não é esse o objetivo, mas queremos que sejam capazes de conhecer algumas regras básicas daquilo que é, por exemplo, a formulação de um rótulo, mas, também, perceber que nem todos os alimentos que devemos consumir têm de estar em embalagens”, afirma.