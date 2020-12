João Luís, 55 anos, enfermeiro de neurocirurgia

Vive sozinho, é divorciado, e, este domingo, tal como a enfermeira Elisabete, também estava de folga. Costuma fazer voluntariado e, talvez por isso, aceitou de imediato o pedido para ajudar. “Sempre que posso, vou. Não tenho família, não sou diferente dos outros nem tenho obrigações que me impedissem de estar aqui. Vou ficar aqui até à hora que for preciso. Isto aconteceu, mas dei o meu contributo”, diz logo nos primeiros dedos de conversa com o Observador.

Também não está dentro do primeiro grupo de vacinação nem vai alterar nada na sua vida assim que for vacinado. Acredita que a pandemia ainda está longe de desaparecer, mas este primeiro dia de vacinação dá forças para o que vem a seguir. “Não nos podemos entusiasmar muito, mas temos de alimentar a esperança, o que não significa descuidar as medidas sanitárias. Não vai acabar já, mas vai acabar um dia”, diz o enfermeiro que está há cerca de 20 anos na área da neurocirurgia, trabalhando na enfermaria, numa das alas mais próximas do local onde decorreu o plano de vacinação daquele hospital.

Onde trabalha, o SARS-CoV-2 trouxe um problema diferente do que ocorreu na unidade de queimados: muitos dos pacientes com lesões neurológicas não conseguem cumprir as medidas sanitárias, como o distanciamento social, o uso de máscara, ou o impedimento de dar/receber um carinho a um familiar. Outros chegam mesmo a não perceber a situação que estamos a viver, por terem um determinado grau de confusão, trauma, e não conseguirem, por isso, organizar o pensamento. “Este ano tivemos um caso de um jovem que sofreu um acidente de viação e acabou num estado de coma. Quando começou a acordar, não fazia ideia de que havia pandemia, nem sequer sabia onde estava. Achámos que era importante que os pais o viessem ver, porque é uma relação insubstituível. Por mais que tentemos, não somos o pai e a mãe dos doentes”, afirma.

A opção foi tentar facilitar essas visitas dos pais duas a três vezes por semana, o que acabou por ser importante para o paciente. “Conseguimos que tivesse esse relacionamento, o que nos deu um certo orgulho, mesmo ‘violando’ as regras de forma controlada”, finaliza. Com o passar dos meses, a unidade onde trabalha conseguiu organizar-se e entrar no ritmo deste mundo novo. Já o enfermeiro João Luís, parece estar igualmente bem treinado e bem disposto: vai ficar até que o mandem embora, e nem parece acusar cansaço.

“Cheguei a instalar um termoacumulador na garagem para tomar banho”