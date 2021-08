Cercados pelas regras de fair play financeiro do campeonato espanhol, o Barcelona, como o Real Madrid, veem-se obrigados a puxar o travão de mão. Além das regras impostas pela UEFA, que implicam, para todos os clubes europeus, garantirem um equilíbrio entre receitas e despesas, a La Liga impõe um rácio salarial de 4 para 1. Ou seja, se um clube como o Barcelona quiser pagar 25 milhões de euros em salários de novos contratos, teria de reduzir 100 milhões nos salários existentes. E é por isso que o clube catalão tem andado num corrupio para colocar alguns dos seus jogadores noutros clubes (entre os quais o português Trincão, que emprestou esta época ao Wolverhampton).

“É muita redução, a direção está a trabalhar em saídas para libertar massa salarial e chegámos a acordo com alguns jogadores, mas com outros não é fácil. Há contratos em vigor, jogadores que já baixaram salário, que já viram a sua situação reestruturada”, disse Joan Laporta, presidente do Barcelona, em conferência de imprensa.

A situação é tal que o limite imposto é ultrapassado “mesmo sem o contrato de Messi”, embora tenham chegado entretanto à equipa avançados conceituados, como Aguero e Depay (que Laporta diz terem salários mais equilibrados).

Para justificar a despedida do astro argentino, o presidente do Barcelona deixa claro o que significaria continuar a depender de Messi para conquistar títulos: “Teria de hipotecar os direitos audiovisuais do clube durante meio século”, revelou Joan Laporta. “Não estou disposto a fazer isso. Temos uma instituição com 122 anos de história, que está acima dos jogadores, mesmo do melhor jogador do mundo. Agradecemos-lhe eternamente, mas o clube está acima de tudo”.

Laporta, que está aos comandos do clube na sequência da demissão de Josep Maria Bartomeu, em outubro, atirou-se à anterior direção, afirmando que a gestão foi “calamitosa”, e que “os números revelados pela auditoria são muito piores” do se pensava. No caso da massa salarial, “representa 110% das receitas do clube”, bem acima da recomendação da UEFA.

A autoridade do futebol europeu considera que por cada 100 euros de receitas operacionais, sem contar com transferências de jogadores, os salários pagos pelos clubes devem representar apenas 70 euros no máximo. No Barcelona, são 110.

Apesar de ser apenas uma recomendação, que não implica uma intervenção da UEFA — ao contrário das regras do break-even ou das dívidas em atraso — este é um indicador muito relevante para a indústria do futebol. E mostra bem o esforço que o Barcelona fazia para tentar ombrear com os gigantes ingleses (que, desde a época 2018-2019, tiveram quatro equipas diferentes em finais da Liga dos Campeões — na época passada defrontaram-se Manchester City e Chelsea, e há três anos Tottenham e Liverpool), e ainda com Bayern, PSG ou Juventus.

Uma estrela de outro planeta com salário a condizer

Quão elevado era o ordenado de Messi? Se não é o contrato mais caro do desporto, como avançaram vários jornais, estará disso muito próximo, pelo que se conhece. E é o suficiente para que o El Mundo, que revelou os detalhes do documento de 30 páginas no final de janeiro, o considerasse como “faraónico” e como estando a “arruinar o Barça”.

Estão em causa 555.237.619 euros (conforme detalhou o jornal em letras garrafais na primeira página), pagos desde 2017. Ou seja, cerca de 138 milhões de euros por época, entre valores fixos, variáveis e direitos de imagem. Estão ainda incluídos 115 milhões apenas pela renovação há quatro anos e outros 78 milhões como prémio por ter sido fiel ao Barcelona todos estes anos.

Tendo em conta todos os impostos que terão sido pagos pelo jogador neste período, Messi recebeu 297 milhões de euros líquidos, ou cerca de 814 mil euros por dia. Em janeiro, 92% desse valor já tinha entrado na conta bancária do argentino.

Para que haja uma maior compreensão do que significa este salário de outro planeta, convém convertê-lo para valores terráqueos: assumindo que uma jornada de trabalho tem 8 horas, Messi ganhava numa só hora (em valores líquidos) o que oito trabalhadores espanhóis com salário mínimo arrecadavam, em conjunto, ao longo de todo o ano (o salário mínimo rondava, em 2019, os 13 mil euros/ano, face a um salário médio bruto no país de 24 mil euros). Ou, de outro prisma, a estrela do Barcelona ganhava em oito minutos o que um desses espanhóis arrecada no ano inteiro.