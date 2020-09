Lá fora, um perímetro policial montado por causa do julgamento do alegado pirata informático Rui Pinto. Lá dentro, numa das salas mais pequenas do terceiro piso do Campus de Justiça, em Lisboa, apenas quatro lugares para o público, por causa da pandemia. Foi assim, esta terça-feira, que arrancou a primeira sessão do julgamento do grupo de oito, que agora se resume a dois, portugueses acusados de integrarem as fileiras do autoproclamado Estado Islâmico.

Lado a lado, Rómulo Costa, 40 anos, e Cassimo Turé, 45, os arguidos que restam neste processo, não olharam um para o outro nem trocaram qualquer palavra. O segundo limitou-se a dizer ao tribunal que falaria no final do julgamento, o primeiro levantou-se, pronto para contar tudo e contestar a acusação do Ministério Público. Mas, por várias vezes, ouviu o juiz dizer-lhe para não “jogar com as palavras”, para ser mais “direto” e não esquecer o que já tinha argumentado em fase de instrução. Rómulo Costa tentou não sair derrubado, sempre calmo e de explicações com palavras cuidadas, mesmo quando muitas delas não tinham “qualquer lógica”, como chegou a concluir o magistrado. E com a defesa a argumentar que as provas que constam no processo remontam a 2013.

O português, que, à semelhança dos restantes, é acusado de um crime de adesão e apoio a organizações terroristas, um de recrutamento para organizações terroristas e outro de financiamento para terrorismo, vive há mais de 20 anos em Inglaterra, onde, segundo disse em tribunal, trabalhava, até ser preso, como “freelance nas áreas de administração, educação, engenharia e artes”. O juiz tentou que concretizasse a sua atividade, mas o arguido apenas explicou que fazia “várias atividades laborais nessas áreas” e que na da educação “era professor e tutor no ensino secundário e universitário”.

Para o Ministério Público, porém, tanto ele, como Cassimo, a partir de Londres, ajudavam os restantes seis arguidos (os irmãos de Rómulo — Edgar e Ceso —, o irmão de Cassimo — Sadjo —, Nero Saraiva, Fábio Poças e Sandro Marques) a chegarem à Síria e a manterem-se por lá, com documentos, dinheiro e até apoio moral. Davam, por isso, apoio logístico à organização terrorista, o Daesh. O advogado de Rómulo, Lopes Guerreiro, recusa a acusação “bárbara” e diz que o seu cliente se limitou a ter conversas com o irmão, também acusado, para saber como estava. O Observador mostra-lhe essas conversas, como elas foram interpretadas pelo Ministério Público e como agora o arguido as justifica em sete pontos.

O combate dos 40 contra 500 na Síria… ou na Tanzânia?

Numa das conversas escutada pelas autoridades entre Rómulo Costa e o irmão Edgar — um dos arguidos declarados contumaz, por estar em parte incerta –, este contava-lhe como o outro irmão de ambos, Celso Costa, e o também português Nero Saraiva, tinham participado numa batalha que o Ministério Público acredita ter sido na Síria.

— A canalha eram quinhentos os outros eram quarenta? Ou o contrário?, perguntou Rómulo

— Não, o Stone era só quarenta, respondeu Edgar

A conversa continuou, com Rómulo Costa a advertir mesmo que os inimigos não seriam apenas 500. Mas, em tribunal, o Rómulo que falava nesta conversa parecia outro. Quando o juiz Francisco Coimbra lhe perguntou que batalha era esta e onde decorria, o arguido respondeu que se limitou ” a seguir a conversa”. “Não sabia se era algo factual, se era algo fictício”, respondeu.

“O senhor Edgar relata-lhe uma batalha em determinado lugar, onde estavam 40 pessoas contra os 500 combatentes e o senhor em nenhum momento diz não estar a perceber”, insistiu o juiz.

Rómulo acabou por dizer que não sabia a localização exata dos irmãos, que a esta altura apenas sabia que tinham partido para a Tanzânia. “Isso eram conversas que os meus irmãos tinham e que eu dava uma opinião ou outra, nós não falávamos muito tempo e desde 2009/2010 que não estou com os meus eles”, justificou.