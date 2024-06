"Mexe, mexe, que é bom". Cotrim vira a agulha para voto arrependido e acelera confronto com Bugalho

O bate-boca com Tânger

Ainda na Feira do Livro de Lisboa, o candidato da Iniciativa Liberal ainda tinha preparado mais um número político. Para Tânger Corrêa, do Chega, Cotrim reservou “A Conspiração do Kremlin”, de Joel C. Rosenberg. “A conspiração é uma coisa que parece que assiste ao Tânger Corrêa. E porque no enredo, curiosamente, Czar russo invade os países bálticos, coisa que talvez o Tânger Corrêa achasse impossível. Para ele os russos até podem ser apaziguados”, provocou.

À medida que ia tirando os livros do saco sem que os jornalistas pudessem antecipar a escolha, Cotrim mostrou um outro exemplar de “A Conspiração do Kremlin” para oferecer a João Oliveira, da CDU. “Acho que o Chega e o PCP têm tanta coisa em comum. Não admira que algum do eleitorado se toque.”

Minutos antes, Cotrim Figueiredo esteve à conversa com jornalista e responsável pela editora Zigurate, Carlos Vaz Marques. O liberal acabaria por comprar dois livros — “Na Cabeça de Xi” e “Na Cabeça de Putin” — como pretexto para voltar a alertar para a importância destas eleições europeias num contexto de grande tensão e instabilidade geopolítica.

“Estes livros são para aqueles portugueses que acham que a história não se repete, que apaziguar tiranos é uma boa ideia, que ignorar os riscos para a liberdade é uma boa ideia, recuem 100 anos. Também achavam isso nessa altura e viu-se o que se passou no século XX. E também para aqueles que acham que não faz mal concedermos um bocadinho e [avançarmos] com limitações na liberdade de expressão ou na liberdade de circulação e acham que aquilo que fundou a Europa não precisa de ser defendido quando temos tirano na China, na Rússia e na Coreia do Norte que têm como missão de desestabilizar as democracias.”

O liberal não ficaria sem resposta de Tânger, que aconselhou João Cotrim Figueiredo a “ir tratar-se”. Já em Quarteira, confrontando com as declarações do candidato do Chega, o liberal manteve a crítica. “Então vamos ver uma a uma as propostas em que o Chega e o PCP têm votado lado a lado na Assembleia da República, nomeadamente em relação ao apoio a determinadas corporações, à privatização da TAP, à descida de impostos, à forma como devem ser organizadas determinadas funções do Estado, e vão-se encontrar muito mais parecenças do que as pessoas imaginam. Há mais parecenças entre o PCP e o Chega do que as pessoas imaginam.”

No Algarve, um bastião do Chega, o cabeça de lista da Iniciativa Liberal procurou, mesmo assim, fazer a distinção entre o Chega e os eleitores do partido, alertando para a necessidade de se perceberem as motivações de quem vota em André Ventura. Não devemos desvalorizar a preocupação das pessoas que as levou a votar por protesto ou por acharem que aquelas soluções são boas no Chega. Essas pessoas não são deploráveis. Essas preocupações são legítimas e devem ser encaradas. É a desilusão que, em qualquer sistema, mais alimenta as hostes dos partidos extremistas, à esquerda e à direita”, insistiu Cotrim.

Horas mais tarde, depois do jantar, no discurso perante militantes e simpatizantes da IL, Cotrim pediu a todos aqueles que votaram no Chega e que agora estarão arrependidos que reconsiderem o voto e escolham a IL nestas europeias. “Berraria não é sinal de coragem. Bocas não são sinónimo de força. Não está na hora de votar na IL? Preferem ver-se representados em Bruxelas por mim ou pelo Tânger Corrêa? Isto é uma coisa séria. Votem na IL.”

O elogio (tímido) a Montenegro e o ataque Santos Silva

De manhã, ainda na Feira do Livro de Lisboa, João Cotrim Figueiredo foi confrontado com as declarações de Luís Montenegro, que tinha aconselhado a oposição a ter mais “pedalada” para acompanhar o Governo. Mesmo sem elogiar abertamente o social-democrata, Cotrim acabou por fazer uma distinção entre o atual primeiro-ministro e o antecessor: mais vale pedalar do que ficar parado.

“Prefiro ter trabalho. Como cidadão prefiro que as oposições tenham muito trabalho a tentar melhorar ou até criticar aquilo que está a ser feito do que se queixem permanentemente, que foi o meu caso quando era deputado, de ninguém estar a querer fazer nada, que as reformas arrepiam o primeiro-ministro, de estar tudo a ver o comboio a aproximar-se e estar placidamente no meio da linha”, sugeriu Cotrim.

À medida que o candidato ia percorrendo os corredores da Feira do Livro de Lisboa, instalada no Parque Eduardo VII, as perguntas e respostas circulavam invariavelmente em torno de conceitos como a liberdade e, em particular, a liberdade de expressão. Foi nesse momento que o candidato da Iniciativa Liberal voltou a falar do diferendo entre José Pedro Aguiar-Branco e algumas bancadas parlamentares a propósito das declarações polémicas de André Ventura sobre os turcos.

Cotrim não só manteve o seu entendimento — não deve haver limitações às “baboseiras” que se podem dizer porque a liberdade de expressão é um pilar fundamental da democracia — como ainda criticou Augusto Santos Silva, acusando o antigo presidente da Assembleia da República de ter alimentado um confronto permanente com o Chega por pura tática eleitoral.

“À primeira ou segunda interjeição podia ter sido uma coisa espontânea de querer mostrar que há limites, que está fora daquilo que seria a norma da Assembleia da República. A partir do momento em que se percebe que essas interjeições funcionavam a favor do infrator e insistem… Não tenho as pessoas como burras, portanto só posso inferir que a intenção era continuar a favorecer [Ventura], com aquela velha teoria de que um Chega forte é a garantia que o PS se eternizava no poder. Se foi isso, é gravíssimo”, atirou Cotrim.