Está para durar a mais recente “guerra” na aviação portuguesa. O ministro com a tutela, Pedro Nuno Santos, e o CEO da Ryanair, Michael O´Leary, têm trocado acusações – sobretudo através de comunicados – desde que o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que as ajudas de Estado que Portugal já começou a dar à TAP teriam de ser mais bem explicadas. O processo tinha sido interposto pela Ryanair (tal como contra as ajudas a várias outras companhias), que acredita que estes apoios constituem um atentado à concorrência na UE. Pedro Nuno Santos disse que O´Leary está a tentar aproveitar-se da fraqueza da TAP e o conflito escalou.

Em entrevista ao Observador, Michael O´Leary tirou as luvas e descarregou. Forte. Diz que tem todo o direito de questionar as escolhas do Governo português no apoio à TAP porque “é contribuinte em Portugal”, sublinha que a Ryanair traz muitos mais benefícios, investimento e emprego à economia portuguesa do que a TAP. E rebate, desta vez de viva voz, as declarações de Pedro Nuno Santos sobre o “desrespeito” da Ryanair pelas leis do trabalho em Portugal. “Falso, completamente falso”, diz. Quer as declarações do ministro, quer os argumentos dos sindicatos. Mas sublinha que não pretende sair do Porto, nem de qualquer outro aeroporto em Portugal. E sobre aeroportos, diz que perguntou ao ministro pelo Montijo e por outras oportunidades de investimento. Resposta? “Nenhuma, nada”.

Como interpreta as declarações do ministro das Infraestruturas acerca do desrespeito da Ryanair pelas leis do trabalho em Portugal e que a empresa está em Portugal “por lucro” não para “fazer favores aos portugueses”?

Em primeiro lugar, essas alegações são falsas. Não estamos a violar as leis do trabalho em Portugal. Não estamos envolvidos em “dumping social”, uma vez que pagamos às nossas tripulações de cabine mais do dobro do que o Governo paga aos enfermeiros e aos professores em Portugal.

Na verdade estamos a fazer um fact-check sobre essa afirmação. Tem números que sustentem isso?

Nós pagamos às nossas tripulações de cabine entre 30 e 40 mil euros por ano. E sabemos que no seu primeiro ano, as enfermeiras e os professores ganham entre 15 mil e 20 mil euros por ano. Por isso os números estão certos. Não nos envolvemos em dumping social. Mas o que pensamos é que o ministro Santos está envolvido em distrair [os portugueses] das suas políticas falhadas, ao pegar em 3 mil milhões de euros do dinheiro dos contribuintes e tirá-los das escolas portuguesas, dos enfermeiros e dos professores, para que possa subsidiar uma companhia falhada, com altos preços como é a TAP, que só vale 100 milhões de euros. Por isso, para nós é um mistério por que razão a TAP haveria de merecer 3 mil milhões de subsídios. A TAP não investe em Portugal. Nós temos bases no Porto, em Faro, em Ponta Delgada e em Lisboa. Ao mesmo tempo a TAP fechou a sua base no Porto, não opera bases em Ponta Delgada ou em Faro.