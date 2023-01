Na azáfama entre ensaios para uma nova peça, um díptico que irá apresentar em março, Mickaël de Oliveira é por estes dias um criador de mão cheia. Entre a escrita dramatúrgica, que lhe valeu os primeiros reconhecimento, e a encenação, por onde se tem aventurado – a solo ou com outros criadores – assume, a partir deste mês, a direção artística do Teatro Oficina, em Guimarães, por um período de dois anos (depois de um ano em que o cargo foi ocupado por Sara Barros Leitão). Um convite inesperado, mas que prontamente aceitou, por reconhecer na estrutura uma capacidade de apoio à criação ímpar, mas também por ser um projeto que lhe dá capacidade para continuar a missão que tem mapeado o seu trabalho ao longo da última década e meia em torno da importância da escrita dramatúrgica.

Ao Observador, o autor e criador de espetáculos, recorda o seu percurso desde França, onde nasceu, até Coimbra, aos primeiros espetáculos e à criação do Colectivo 84, onde formou uma dupla de criação artística com o encenador John Romão. Foi, de resto, a escrita para teatro que lhe permitiu dar palco às suas primeiras criações, mas também surgir como um dos nomes mais promissores a cena teatral portuguesa e lançar, em 2010, os Encontros de Novas Dramaturgias Contemporâneas. Desde então o panorama nacional mudou: há mais dramaturgos a surgir como textos originais e a chegarem aos palcos das diferentes instituições. Depois do TAGV, em Coimbra, por onde passou como programador, é também esse trabalho de dar destaque aos novos criadores, sobretudo os que escrevem, que promete continuar.

Apoiar artistas emergentes, criar um centro de criação e promover uma bolsa para textos dramatúrgicos, bem como manter uma relação umbilical da companhia com a cidade a Universidade do Minho, que ali mantém um polo importante. Acima de tudo, quer criar uma linha de pensamento que coloque a Guimarães à conversa com “o país e com o mundo”, num espaço democrático concebido para dar voz. Como diretor artístico estará, diz, para servir artistas e públicos, numa experiência que serve para acrescentar ideias e não para o derrubar o que está feito.

