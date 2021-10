Miguel Bonneville quer Recuperar o Corpo e mais espaço para o espectador pensar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para o grande público, será uma coisa. Um ciclo de programação sob o título Recuperar o Corpo, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, com a reposição de sete solos de diversos artistas portugueses ao longo de quatro fins de semana. Para Miguel Bonneville, curador deste ciclo performativo, há mais do que isso. Os sete espetáculos são um arquivo pessoal de artistas e dão continuidade ao trabalho que ele tem vindo a desenvolver em nome próprio. Parece confuso?

Tem a palavra o curador: “São artistas e espetáculos que me marcaram pela sua simplicidade, fizeram parte da minha formação como pessoa e artista. Ao apresentar este ciclo, pretendo trazer ao presente as experiências que tive como espectador. Não é só uma homenagem aos artistas, é uma maneira de criar um arquivo, a possibilidade de se revisitar obras destas pessoas e de as inscrever no meu percurso e na história.”

À mesa do café, na Cinemateca Portuguesa, Miguel Bonneville pede uma água e explica ao Observador o que é Recuperar o Corpo. “Os sete solos estão ligados entre si pela minha relação com eles e por pensarem o intérprete em cena não como centro, mas como um elemento do todo. As luzes, a cenografia, o tom, o que se diz, tudo isso fala. Tudo isso é o corpo de um espetáculo, daí o título Recuperar o Corpo. Não importa apenas o corpo do intérprete ou do encenador. Foi sempre essa a minha vontade como criador: chegar a esse todo, porque tudo é igualmente importante e não se pode separar.”

Também no São Luiz, mas em 2019, o entrevistado apresentou três espetáculos. Um em estreia e duas reposições. O ciclo de programação que agora começa dá continuidade a essa lógica, liga-o a ele e aos solos de outros que o influenciaram. A ideia tem vários anos, talvez cinco. A mente arquivística do artista procurava há muito coligir nomes e propostas mais ou menos periféricas através de um site, um livro ou um conjunto de apresentações. Fez listas, pensou e repensou critérios. Ficaram de fora nomes estrangeiros, que a logística tornaria difícil trazer a Lisboa, e também portugueses como Francisco Camacho e Vera Mantero, que o público vê com alguma frequência. Sobraram sete escolhidos, de entre muitos possíveis — e não está de lado uma próxima edição deste ciclo.