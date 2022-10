O deputado do PS Miguel Cabrita confia que o Orçamento do Estado para 2023 tem “o equilíbrio para assegurar a travessia de um ano de incertezas”, mas deixa a porta aberta para mais pacotes de apoio ao longo do ano: “O Governo foi apresentando pacotes ao longo do tempo consoante a situação e seguramente continuará a fazê-lo ao longo de 2023”.

O coordenador do grupo parlamentar do PS na Comissão de Orçamento e Finanças assegura que os pensionistas podem confiar no executivo e de que vão ver o poder de compra a aumentar e valoriza o acordo de rendimentos, com críticas a quem está a acusar o documento de ser pouco ambicioso.

O também ex-secretário de estado diz estar “totalmente esclarecido” sobre os casos de incompatibilidades dentro do atual Governo e que “estes casos e casinhos” pertencem “a uma agenda” que não valoriza a democracia.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com o deputado Miguel Cabrita, do PS]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.