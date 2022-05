Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O deputado e líder da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, tem esperança que o PCP e o Bloco de Esquerda “possam voltar a dar contributos” para a governação do PS — garantindo que foram envolvidos neste Orçamento –, e diz que os socialistas “já deram provas do que é uma maioria de diálogo”. Apesar disso, avisa que o Orçamento do Estado “não é uma lista ao pai natal”, Miguel Costa Matos quer continuar a dar passos para a propina zero e olha para o Livre como um novo parceiro parlamentar do PS com objetivos partilhados.

[Ouça aqui O Sofá do Parlamento com o deputado do PS e líder da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.