Quando, em fevereiro de 2005, o PS de José Sócrates venceu as eleições com maioria absoluta, Miguel Costa Matos tinha apenas 11 anos. Estava no St. Julian’s, o dispendioso colégio privado que frequentou desde a pré-primária até ao 12.º ano de escolaridade — e a primeira coisa que fez quando chegou à escola no dia seguinte foi escrever no quadro os resultados eleitorais. “Estava cheio de esperança do que podia vir a acontecer”, contou numa entrevista ao Observador em outubro do ano passado, quando tinha acabado de ser eleito, aos 25 anos, o mais jovem deputado da Assembleia da República.

Não que seja socrático — entre um Sócrates e outro, diz que escolhe o filósofo grego — mas por ser “militante socialista desde a primeira hora”, como conta ao Observador o ex-líder da JS Pedro Delgado Alves, que viu nele, aos 16 anos, a pessoa certa para coordenar pela primeira vez aquilo que seria a Organização de Estudantes Socialistas do Ensino Básico e Secundário da JS. “Fez o trabalho todo de formiguinha em escolas de norte a sul do país, a ver onde havia núcleos de estudantes socialistas, e conseguiu fazer a primeira convenção nacional da organização no liceu Pedro Nunes. Foi ele que lançou a coisa.”

Aos 14 anos, idade mínima permitida, filiava-se na JS. Aos 16, acordava todos os dias ao som da Internacional Socialista (literalmente, já que era esse o seu despertador). Aos 18, mudava-se para Inglaterra onde tirou a licenciatura em Economia, Filosofia e Política na universidade de Warwick. E aos 18 + 1 geria uma geringonça de esquerda na associação de estudantes e fazia campanha porta a porta pelo Labour (partido da família europeia do PS, o Partido Socialista Europeu). Aos 23, com um mestrado em Economia na Nova, deixava oito meses de trabalho numa empresa de distribuição alimentar ligada à aquacultura sustentável porque tinha entrado num concurso público como técnico superior das Finanças — e o que queria mesmo era ser funcionário público. Mas nem um mês depois era convidado pelo primeiro-ministro António Costa para adjunto no seu gabinete. No meio disto, subiu todos os degraus da escadinha da JS até chegar, este mês, a líder da estrutura. E, no meio disto, saltou para o Twitter. E do Twitter para as polémicas do Twitter.