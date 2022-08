Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há dias, Flea – conhecido por ser (a maior parte do tempo) baixista dos Red Hot Chilli Pepers e (algum do tempo) dos maiores heroinómanos que a humanidade conheceu, duas facetas que (não raro) coincidiram – publicou um tweet enigmático: dizendo que pode parecer impossível, mas houve um tempo “em que os críticos de música, quando queriam falar da cultura juvenil, escreviam mesmo sobre música”.

Não tendo nenhuma ferramenta para quantificar a quantidade de caracteres que se gastam a coscuvilhar a vida das estrelas pop atuais, ou a descrever coreografias e vídeos e o significado das letras ou de determinado post no Instagram (enfim: os caracteres gastos com tudo o que não diz respeito à música criada), concedo que, a olho, a humanidade dá a entender que se preocupa mais do que nunca com o que é contingente à produção musical – e não à música. Talvez seja apenas uma consequência de vivermos numa era de dados: se os números dizem que o que rende é falar mais da roupa de Billie Eilish na Met Gala, então publica-se mais sobre a roupa de Billie Eilish na Met Gala.

A hipótese de o tweet em questão ser uma resmunguice de velho não deve ser posta de parte: chega sempre um momento na vida da maior parte dos músicos em que estes deixam de ser falados, em que deixam de entender os códigos da cultura juvenil, da qual – francamente – já não fazem parte. O que se segue, por norma, é uma idealização do passado, semelhante ao processo narrativo de um romance de Philip Roth, em que a uma infância idealizada numa América pacífica se segue a descoberta, por parte do protagonista trágico, de que a vida atual foi reduzida a escombros.

Sim, houve um tempo em que a escrita sobre música falava sobre música – em particular a escrita sobre jazz e sobre rock progressivo podiam ser bastante técnicas. Mas à medida que a cultura popular juvenil foi crescendo, mesmo a escrita musical foi deixando de lado os aspetos mais técnicos e confiando as suas descrições de uma canção a imagens e metáforas que serviam mais depressa o propósito de transmitir o “sentimento” de uma canção. Além disso, imagens e metáforas servem para compensar o facto de os críticos de música não terem passado do terceiro ano das aulas de piano e mal serem capazes de ler uma pauta, quanto mais de discutir uma nona aumentada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.