Miguel Guimarães: "Quando chegar o momento, a ministra tomará decisão que achar mais adequada"

Miguel Guimarães, primeiro vice-presidente da bancada parlamentar do PSD e antigo bastonário da Ordem dos Médicos, não teria colocado o lugar à disposição se fosse ministro da Saúde, ainda que entenda que Ana Paula Martins vai ter de tomar a decisão que “achar mais adequada” quando houver conclusões das investigações que estão em curso às mortes que poderão ter sido causadas pelos constrangimentos anormais do INEM durante a greve. “Será sempre uma decisão da ministra da Saúde ou do primeiro-ministro”, aponta.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, recorda, ao mesmo tempo, que houve uma cadeia de decisões que vão para lá da ministra da Saúde e sugeriu que será Ana Paula Martins a fazer uma “avaliação” e a “tirar conclusões” sobre o grau de responsabilidade da sua secretária de Estado e do próprio presidente do INEM, que decidiu não reforçar os serviços mínimos.

O antigo bastonário da Ordem dos Médicos comenta ainda a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, reconhecendo que a pressão do Presidente da República é “muito grande”. “É o estilo a que o nosso Presidente da República nos habituou”, relativiza.

Miguel Guimarães fala ainda sobre o seu próprio futuro político e, com uma abertura surpreendente, não esconde: “Se me for lançado o desafio, obviamente que, muito provavelmente, poderia aceitá-lo. Mas depende das circunstâncias, como é óbvio”.

“Ministra tomará a decisão que achar mais adequada”

A conjugação de duas greves provocou constrangimentos anormais no INEM que podem estar associados a 11 mortes. Antes de ser deputado, é médico e foi bastonário da Ordem dos Médicos. Se estivesse no lugar da ministra da Saúde, teria colocado o seu lugar à disposição?

Acho que não. A ministra da Saúde tem de resolver a situação do INEM e foi isso mesmo que foi dizer ao Parlamento. As mortes que aconteceram estão a ser investigadas e temos de aguardar serenamente .

Se ficar provado que uma ou mais mortes estão de facto relacionadas com esta greve, a ministra tem outra alternativa a não ser apresentar a sua demissão?

Será sempre uma decisão da ministra da Saúde ou do primeiro-ministro. Mas aproveito para recordar que o INEM vai tendo falhas nos tempos de resposta. As pessoas provavelmente não sabem isto, mas os tempos de resposta definidos quer em termos de atendimento, quer em termos de mobilização do meio de socorro, nem sempre se conseguem cumprir por vários motivos: o técnico vai fazer algumas perguntas, existe um algoritmo para perceber exatamente o que é que se passa e que meio é que vai ser mobilizado para prestar socorro, o tempo de atendimento da chamada, o meio adequado pode não demorar exatamente o tempo que está previsto por vários motivos que são conhecidos – o trânsito, por exemplo… Se um ministro da Saúde for demitido ou se demitir porque ocorreu uma morte numa situação em que o INEM foi ativado… Não conseguíamos ter ministros durassem mais de dois ou três meses. Infelizmente, estas situações podem acontecer. O INEM pode até ser devidamente ativado, pode correr tudo dentro do que é esperado, e mesmo assim não se conseguir salvar uma vida.

Mas, em política, a palavra tem um peso. A ministra disse que assumiria total responsabilidade. Se ficar provado que houve um nexo de causalidade entre as greves que poderiam ter sido evitadas e estas fatalidades, na sua opinião, enquanto deputado, mas sobretudo enquanto médico, a ministra da Saúde tem condições para se manter no cargo?

Depende das circunstâncias. É muito difícil, neste momento, estar a dar uma resposta concreta àquilo que são as investigações. Quando chegar o momento, a ministra, tal como disse no Parlamento, tomará a decisão que achar mais adequada. Estas decisões são sempre difíceis.

Sabemos, até porque foi isso que aconteceu imediatamente a seguir, que a greve podia ter sido perfeitamente evitada. O Governo foi suficientemente previdente?

Tentar estabelecer um acordo de negociação que valorizasse a carreira destes técnicos e todas as outras medidas associadas, como, por exemplo, aumentar o número de técnicos na emergência médica, podia ter acontecido há um ano, há dois, há três, há quatro… Esta situação já tem muito tempo e o governo anterior não cumpriu a sua obrigação: reunir-se com estes técnicos.

A questão é que houve uma comunicação entre sindicatos e o gabinete da ministra da Saúde, em que os sindicatos manifestavam vontade de negociar. Aparentemente, a secretária de Estado disse que não havia disponibilidade e que essa negociação só deveria ocorrer para 2026. Entretanto, a ministra da Saúde, já depois da greve, decidiu atuar e a greve foi interrompida. Portanto, é possível concluir que se tivesse sido feito um esforço, esta greve poderia ter sido evitada.

Sim, mas acredito na palavra da ministra da Saúde. [Ana Paula Martins] só se apercebeu de greve na segunda-feira da semana passada. Na terça-feira, estava a reunir-se com o sindicato e entraram numa negociação que agora vai continuar. Mas percebo o que está a dizer. A comunicação foi para várias pessoas: foi para a ministra da Saúde, foi para a secretária de Estado, para o chefe de gabinete e para o presidente do INEM. É preciso tentar perceber exatamente o que é que aconteceu porque o ministro normalmente não faz a gestão do email oficial que tem ao seu cargo – e recebe milhares de emails todos os dias. Mas há aqui de facto uma falha interna, sem dúvida.