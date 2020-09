Que workshop é este que vai dar no Festival Iminente? Vai-se falar sobre propaganda política. Acha que as pessoas estão abertas para isso?

As inscrições estão quase completas, a adesão foi bastante boa. Até porque o tempo foi curto e o período também é estranho, pela disponibilidade e possibilidade para as pessoas o fazerem. Levaram o seu tempo a perceber o que seria o Iminente este ano. Vai ser menos presencial, só quem se inscreve é que pode vir ver o festival. É um ano especial. Quanto ao tema, acho que é interessante porque vivemos tempos ±maismenos± [ri-se]. E isso é cativante para as pessoas, pelas ferramentas que vamos ensaiar e pela forma como podemos discutir os tempos que vivemos. Todo o meu trabalho é feito com uma base conceptual muito forte e tendo uma panóplia de técnicas, são convidativas porque têm uma abordagem alargada.

A política e o “ser político” é uma parte fundamental do seu trabalho. Não andamos com pouco pensamento crítico? Esvazia-se tudo na “espuma” das redes sociais?

São tempos muito impulsivos, há pouco sumo, entre o que é imediato e os media, que participam de forma tão compulsiva, não nos dando tempo para refletir e pensar. Também vivemos tempos de grandes vazios ideológicos, de ideias e de ideais. Porque o próprio sistema capitalista está numa fase avançada, o que fez com que se esgotassem as alternativas de pensamento. Isso criou uma sopa acrítica onde as pessoas acabam por andar a boiar. E no dia a dia, tão rápido e veloz, não há tempo nem vontade ou profundidade para se refletir. Vemos como a opinião pública é feita de ondas, enchem-se as redes sociais e os noticiários e vai toda a gente atrás, feito rebanho. No dia a seguir já é outra coisa. É muito fácil sermos vítimas disso.

Em relação à sua intervenção na rua, a pandemia privou-o de fazer essa parte do seu trabalho. Como é que foi lidar com isso?

Lidei com um nível aceitável de compreensão por aquilo que se estava a passar. Por respeito por tudo o que era novo. Confinei-me e fiquei a ver o que nos esperava. Mas depois retomei a minha atividade mais exterior, ainda que planificando algumas coisas ou até para criticar os novos tempos, em que estamos enclausurados e fechados nos próprios castelo. Os que podiam. Apesar de parecer existir alguma dificuldade em aceitar-se essa nova normalidade. Esta nova estação também nos vai dizer o que virá aí.

Acredita que os artistas também vão passar a intervir mais na política cá? Noutros países isso é muito visível.

Sim. Há muita polarização nas ideias e é necessário a tomada de posição. As pessoas estão a perceber que o facto de não ligarem à política é também isso um ato político, nem que seja pelo abandono. E há quem beneficie disso. É necessário não esquecermos que a luta é merecida e devida, procurando estar no lado certo, porque há tanta coisa errada a acontecer.