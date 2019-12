“Não tenho complexo em estar ao lado do BE ou PCP se forem medidas boas para os portugueses”

E apesar de estar contra o Orçamento do Estado em toda a linha acha que o PSD devia apresentar propostas de alteração no sentido de o tentar melhorar?

Sem dúvida nenhuma. Isso é um papel que cabe à oposição. Uma oposição confiável é uma oposição que apresenta sempre alternativas. E o processo orçamental em Portugal é sempre muito participado, o que permite ao Parlamento apresentar essas alternativas. O PSD deve fazê-lo em sede própria.

Mas nem sempre o fez.

Nem sempre o fez, e às vezes erradamente. Do meu ponto de vista, o PSD tem de deixar isso claro: que orçamento alternativo apresentaria. Que mudanças apresentaria aos portugueses se fosse governo. Porque é essa incapacidade de distinguir hoje o PS do PSD que nos impede de sermos um partido maior, liderante. Hoje confunde-se muito o PS com o PSD. E acho que a oferta é clara: na nossa oferta há opções reais de qualidade que fazem a diferença na prestação do serviço público. E isso hoje não é claro. Hoje não conseguimos identificar uma bandeira do PSD, uma diferença do PSD para o PS, e este mundo cinzento da política nunca é bom. É boa a clarificação de águas. É bom sentir-se bem as diferenças, porque só na diferença é que podemos tomar decisões.

E acha que seria uma erro o PSD voltar a aparecer na fotografia ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP a defender uma medida que venha no programa do PSD? Falo da redução do IVA da eletricidade, que é uma proposta eleitoral do PSD, mas também é do BE e do PCP.

Não tenho nenhum complexo em estar ao lado do BE ou do PCP se forem medidas boas para os portugueses. Não tenho nenhum complexo em viabilizar orçamentos que sejam bons para os portugueses. A prioridade do PSD são os portugueses, nunca a agenda do próprio PSD. A agenda do PSD é uma segunda agenda, a primeira agenda de um PSD liderado por mim será sempre a agenda dos portugueses. Sempre. Não temos de ter qualquer complexo de estar ao lado de forças políticas que não partilham dos nossos valores ou da nossa maneira de ver. O mundo não é a preto e branco, não é binário. Não sou maniqueísta, acredito no diálogo e nos pontos de contacto.