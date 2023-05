Foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros durante a era da ‘geringonça’ e acredita que o PS perdeu, em parte, a “capacidade de negociar, justificar as medidas, preparar as medidas”, o que explica muita da instabilidade em que caiu o Governo. Ainda assim, não tem dúvidas: o grande foco dessa mesma instabilidade é Marcelo Rebelo de Sousa, que acusa de sonhar com um regime presidencialista à moda francesa — tantou que lhe dedicou a música “Miss You”, de Carla Bruni, mulher do ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy. “Marcelo acha que é Presidente da Reública francesa e não da República portuguesa.”

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, Miguel Prata Roque fala abertamente sobre o caso João Galamba e não esconde que considera “inaceitáveis” os vários dos incidentes nas Infraestruturas — incluindo o recurso ao SIS. O socialista sugere que não teria atuado como Galamba, mas fala na necessidade de “perdão” e de reabilitação política. Também aqui, atira a Marcelo: “É inaceitável que o Presidente da República, numa posição de supremacia, possa dirigir-se a um cidadão que exerce funções de ministro, isolando-o de todos os outros membros do Governo e pontapeando alguém que já está no chão”.

O antigo governante do PS, adepto da geringonça e do “diálogo”, deixa, apesar de tudo, avisos ao partido: o PS não deve governar de forma “autocrática” nem usar lógicas “palacianas” para definir a sucessão de Costa. Para Prata Roque, a possibilidade de se abrirem primárias para escolher o próximo candidato a primeiro-ministro, tal como aconteceu entre Costa e Seguro, deve voltar a ser considerada, e deixa um elogio (irónico ou não) a um dos putativos candidatos à sucessão do atual líder socialista: Pedro Nuno Santos tem uma queda inata para o “stand-up comedy”.

