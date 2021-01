É mais um episódio do caso do procurador europeu — e que envolve diretamente a ministra da Justiça. O ex-diretor-geral da Política de Justiça Miguel Romão, que deixou o cargo esta semana na sequência da polémica dos dados curriculares falsos, garante em declarações exclusivas ao Observador que foi Francisca Van Dunem quem decidiu defender a escolha do procurador José Guerra junto do Conselho da União Europeia (UE) através de uma nota enviada pelo Governo. A decisão foi tomada numa reunião ocorrida a 26 de novembro de 2019, cinco dias depois de o painel de peritos daquele órgão ter escolhido a procuradora Ana Carla Almeida como o magistrado “mais adequado para exercer as funções de procurador europeu no Ministério Público Europeu” em nome de Portugal.

Mais: o facto de José Guerra ter participado no caso UGT “foi relembrado pela senhora ministra da Justiça”, garante Miguel Romão, como um dos argumentos que deveriam ser usados pela Direção-Geral de Política de Justiça na carta que Van Dunem decidiu que tinha de ser enviada para o Conselho da UE através da Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia. Miguel Romão anotou estas declarações da ministra e diz que outras pessoas ouviram o mesmo.

Questionado sobre se Francisca Van Dunem aludiu ao caso UGT para enfatizar a experiência de José Guerra na investigação de casos criminais relacionados com desvio de fundos europeus, o ex-diretor geral, que se demitiu na sequência da polémica, respondeu: “Creio que sim. Apenas posso dizer que cumpri instruções e cumpri o que era devido, tendo assumido os erros factuais do meu serviço”.

O Observador confrontou o gabinete de Francisca Van Dunem com estas declarações mas não obteve nenhuma resposta até ao momento.

Recorde-se que a alegada participação de José Guerra na investigação do caso UGT foi um dos factos falsos que o Ministério da Justiça admitiu esta semana que constavam da nota oficial, tendo o mesmo sido alvo de correção junto do União Europeia porque o magistrado apenas participou na fase julgamento. Sendo a Procuradoria Europeia um órgão investigatório e acusatório, trata-se de um facto falso relevante.

Esta é só um dos vários detalhes de um processo em que o Governo tinha, segundo o regulamento europeu, toda a legitimidade para discordar da seleção feita pelo comité de peritos do Conselho da União Europeia e intervir politicamente a favor da seleção do nome de José Guerra feita pelo Conselho Superior do Ministério Público.

O Observador reuniu um conjunto de documentação do Ministério da Justiça (disponibilizada publicamente no dia 14 de outubro de 2020), do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e do Conselho da União Europeia sobre o processo de nomeação do procurador nacional para a Procuradoria Europeia e revela todos os pormenores deste caso polémico.

Miguel Romão: “Cumpri instruções e cumpri o que era devido, tendo assumido os erros”

Miguel Romão pôs esta segunda-feira à disposição da ministra o seu cargo de diretor-geral da Política de Justiça, o órgão do Ministério da Justiça responsável pelas relações externas, depois de assumir a responsabilidade pelos factos falsos curriculares do procurador José Guerra contidos numa carta enviada a 29 de novembro de 2019 para o Conselho da UE. E a ministra aceitou a sua demissão.

Em declarações ao Observador, Miguel Romão conta que tudo começou 10 dias antes do envio da missiva para Bruxelas. O comité de peritos do Conselho da UE tinha analisado os nomes dos três procuradores portugueses enviados pelo Ministério da Justiça (Ana Carla Almeida, José Guerra e João Conde) e tinha decidido que a procuradora do DCIAP era o nome “mais adequado para exercer as funções de procurador europeu no Ministério Público Europeu”, segundo a decisão escrita datada de 19 de novembro a que o Observador teve acesso.

Francisca Van Dunem convocou então uma reunião no Ministério da Justiça, a 26 de novembro, com o seu chefe de gabinete, Henrique Rosa Antunes, com mo diretor-geral Miguel Romão e com outros técnicos. Num encontro que terá durado trinta minutos, a ministra da Justiça anunciou que o Governo não se poderia conformar com a escolha do painel europeu, por a mesma entrar em confronto com a seleção de José Guerra feita pelo Conselho Superior do Ministério Público a 28 de fevereiro de 2019 — e decidiu enviar uma nota para o Conselho da UE a defender o nome do antigo coordenador da 9.ª Secção do DIAP de Lisboa em detrimento de Ana Carla Almeida.