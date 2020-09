A partir do recinto da Festa do Avante, duas horas antes da abertura das portas, Miguel Tiago foi o convidado de uma emissão especial da Vichyssoise e não teve problemas em garantir que o espaço será o local “mais seguro do país nos próximos três dias”, ao mesmo tempo que diz que o PCP está preparado para assumir as consequências caso algo corra mal. Acredita que, caso não fosse uma campanha negra contra o PCP, os portugueses até iriam dizer: “Epa, possas, os comunistas vão fazer uma cena mesmo altamente”. Encurralado perante uma dupla escolha, disse que preferia passar a reforma na Venezuela do que na Coreia do Norte. Já sobre se escolhia enfrentar Rui Rio ou Passos Coelho num combate de Aikido, atirou: “Faria os dois, na boa”. Para António Costa também há um aviso: diz que o primeiro-ministro tem “falta de tacto político” e que não há condições para acordos de médio-longo prazo com o PCP. Muito menos escritos.

Ex-deputado, motard, poeta, geólogo. Entre todos os ofícios, bem sei que não é epidemiologista, mas estamos no recinto da Festa do Avante e daqui a duas horas, mais coisa, menos coisa, abrem as portas. Há condições de segurança para a festa se realizar?

Julgo que, quer pela regulamentação em vigor, quer pelo trabalho que a organização da Festa do Avante fez, inclusivamente em articulação com as autoridades de saúde, temos todas as condições para garantir que estão criadas condições de segurança, mesmo do ponto de vista sanitário. Principalmente do ponto de vista sanitário no espaço da Festa do Avante e, tendo em conta todas as limitações que foram colocadas. Aliás, por vezes até em patamares mais íngremes, mais altos do que para outros eventos.

Houve uma discriminação ao PCP?

Não sei. Não posso dizer que os técnicos da Direção-geral de Saúde ponderaram penalizar o PCP. Eventualmente, uma pressão pública sobre o evento, que foi colocada numa campanha que durou mais de um mês talvez tenha colocado uma pressão também sobre os técnicos. Aliás, desde que dissemos que íamos fazer a Festa do Avante, apesar de sempre termos dito que a faríamos se houvesse condições. Mas, desde o momento em que dissemos que faríamos a festa se faríamos condições, que começou um ataque. Um ataque levado a cabo por várias frentes. Principalmente políticas, mas também outras pressões. Os técnicos da DGS reconheceram que este é, de facto, um espaço complexo, que implica regras que não são simples e, eventualmente, uma complexificação das regras. Mas aquilo que está claro neste momento para todos é que o PCP, a organização e os que trabalham aqui na Festa do Avante cumpriram essas regras. A Festa recebeu o parecer favorável de todas as organizações que intervêm no licenciamento e na autorização de eventos, tendo em conta as regras impostas pela pandemia. E, portanto, sim, temos todas as condições.

É mais seguro do que ir ao supermercado como disse ontem o líder parlamentar João Oliveira?

Todos nós vamos ao supermercado e a outros espaços. Se tiverem oportunidade de durante a Festa cruzar o espaço, perceberão rapidamente que aqui se está e este é o espaço mais seguro do país durante estes três dias. Não só porque as medidas que estão aqui a ser asseguradas são muito exigentes, mas porque do ponto de vista da organização, é absolutamente necessário que as coisas corram no cumprimento dessas regras. E, portanto, o próprio visitante da Festa é consciente. Ao contrário do que se pensa, de que as pessoas vêm para aqui e não querem saber da Covid para nada, são as mesmaspessoas que vivem lá fora e, portanto, terão as mesmas preocupações.