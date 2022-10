A três meses de terminar a sua missão de fazer um retrato sobre os abusos sexuais contra menores praticados por membros do clero em Portugal, a Comissão Independente — criada pela Conferência Episcopal Portuguesa e liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht — reuniu 424 testemunhos destes crimes. O número, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, não “parece particularmente elevado” até porque, sustentou esta semana o Presidente da República, “noutros países com horizontes mais pequenos houve milhares de casos”. Uma afirmação que provocou polémica e que o levou mesmo a pedir desculpas. Mas afinal que estudos semelhantes a este foram feitos noutros países e a que conclusões chegaram?

São vários os países onde já foram e estão ainda a ser feitos estudos com o mesmo objetivo do que está agora a ser realizado em Portugal. Mas cada comissão foi criada de forma diferente e utilizou métodos diversos. Em Espanha, por exemplo, com uma população mais de quatro vezes superior à portuguesa, a comissão foi aprovada e criada pelo Parlamento e só começou a trabalhar em julho, quatro anos depois de o tema estar a ser investigado pela comunicação social. Os primeiros números anunciados, há cerca de um mês, são de 201 queixas. Com praticamente o mesmo tempo de trabalho, a comissão em Portugal recebeu 290 denúncias. Já na Alemanha, tal como aconteceu em Portugal, foi criada pela Conferência Episcopal, mas o estudo ainda não está completo em todas as dioceses. Na França, além de um canal aberto para denúncias, como por cá, foi feito um inquérito a uma amostra da população. Na Irlanda já se estudava o fenómeno desde 2002.

Certo é que, apesar do método, há uma conclusão comum: há milhares de vítimas no mundo cujas histórias foram ignoradas, encobertas e que ainda hoje vivem com o trauma dos abusos e poucas consequências. Até porque grande parte dos casos já prescreveram para a justiça civil.

