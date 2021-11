Militares, empresários e um advogado DJ. Quem é quem na teia do tráfico de diamantes

Num primeiro encontro que o militar manteve com o intérprete e com o vendedor em agosto de 2019 não houve acordo. Num segundo, acompanhado a partir de Portugal por Paulo Nazaré por videochamada, foi realizada a pesagem dos diamantes que foram pagos em euros e dólares americanos no equivalente a 10 mil euros. Estes diamantes foram trazidos para Portugal num voo de sustentação militar que não terá sido fiscalizado. Como Samuel Ben Wada não recebeu qualquer comissão, denunciou-o.

Se não fosse por ele, seria pelo major Sérgio Marques, que meses depois acabaria mesmo por entregar um saco diamantes à Polícia Judiciária Militar. Marques tinha sido apresentado pelo capitão Gabriel Pestana dos Santos a um cidadão local de nome “Brice”. Seria uma pessoa de confiança que trabalhava numa organização não governamental do país. Um dia o capitão avisou Marques que Brice lhe iria entregar uma caixa com uma “peça de artesanato local”. O artesanato eram afinal as tais pedras preciosas.

Mas afinal quem são e qual o papel dos envolvidos nesta teia?

Paulo Nazaré, o líder

Prestou serviço na 2° Força Nacional Destacada (FND) das Forças Armadas Portuguesas na República Centro Africana como soldado, de outubro de 2017 a março de 2018. Depois da Missão Integrada Multidimensional das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro Africana regressou a Portugal e nunca mais declarou qualquer atividade profissional.

O arguido, que agora se encontra em prisão preventiva, foi apanhado em escutas onde revela por mais do que uma vez a existência de uma estrutura montada com o único objetivo de receber transferências avultadas e encobrir a transação que estava por detrás. Segundo o despacho de indiciação a que o Observador teve acesso, Paulo Nazaré é o elo de ligação entre os seus elementos “arrogando para si um papel de liderança”. Nazaré viajava por Angola, Guiné, África do Sul, Reino Unido. As autoridades suspeitam mesmo que faça branqueamento de capitais a empresários, oficiais militares e diplomatas.

Wilker Rodrigues também está no topo da organização

Para o Ministério Público, o brasileiro Wilker Rodrigues relacionava-se com uma série de pessoas que dão nomes a contas bancárias para permitirem a passagem de quantias avultadas em dinheiro. Receberiam uma comissão por isso. Parte do dinheiro destas transferências têm origem em negócios ilícitos, acredita a polícia.

Daiane Nascimento

É a namorada de Wilker.

George Franco

Conhecido por Ceará, George Franco é um dos colaboradores de Wilker, é a “conta-mula”, como denomina o Ministério Público.

Fernando Delfino

Colabora com Paulo Nazaré. A Polícia Judiciária suspeita que seja responsável pela aquisição e venda de notas falsas.

Emanuel Marques

É outro dos colaboradores de Wilker. Pela sua conta terão passado milhares de euros. Uma vez a sua conta foi mesmo bloqueada pelo banco por causa de uma transferência suspeita no valor de 80 mil euros.

Natália Vásquez

Segundo o despacho de indiciação, dedicar-se-ia à criação de contas bancárias por ela tituladas no ABanca e no Openbank. As instruções de movimentações seriam dadas por Paulo Nazaré.

Ricardo Marçal

Capitão de infantaria dos Comandos do Exército e empresário em nome individual, terá recebido de Paulo Nazaré o contacto de um artesão na RCA a quem pagou dez mil euros em troca de diamantes que acabaram por ser entregues à Polícia Judicária Militar por um oficial superior.

Michael Oliveira

Frequentou o curso de agentes da PSP e terminou o curso em outubro de 2021 para ser colocado no Comando da PSP de Lisboa. Antes, em 2019, apresentou nas suas contas bancárias elevadas transações, não compatíveis com a sua remuneração oficial, segundo o Ministério Público. Em 2019 houve registo de transferências com origem desconhecida no valor de €36.826,32 e transferências com destino desconhecido no valor de €21.315,11. Em 2020, os valores com origem desconhecida aumentaram e foram superiores, na ordem dos €47.498,45 e €52.981,11.

Sidney Lomba

Ex-cabo dos Comandos do Exército e atualmente vigilante numa empresa de segurança, na área de transporte de valores. Seria um dos membros diretos da rede de Paulo Nazaré nos negócios do ouro, dos diamantes, bitcoin e transferências bancárias.

Tiago Gaspar

Primeiro sargento do Exército, ao serviço do Regimento de Comandos da Carregueira, namora com Mónica Lopes, que também colaborará com alguns negócios. Ele e a namorada, segundo o MP, abririam contas para receber transferências bancárias, dividindo depois o dinheiro pelos ordenantes e ficando com uma comissão. Dedicar-se-ia igualmente ao comércio de Bitcoin, realizando investimentos próprios e em nome de terceiros (como é o caso de Nazar Stashko). É também suspeito de vender ouro, droga e moeda falsa.

Nuno Loureiro

Capitão dos comandos do Exército, presta serviço no Regimento de Comandos da Carregueira e com o apoio do seu sogro, Jorge Magalhães (advogado), colaboraria na rede criminosa liderada por Paulo Nazaré, segundo o Ministério Público. É amigo de Ricardo Marçal e de Nazar Stashko.

Nazar Stashko

É cabo dos Comandos do Exército e tem dupla nacionalidade: portuguesa e ucraniana. Frequentou o curso dos comandos com Paulo Nazaré. Teria por função arranjar clientes para os diamantes. Estava no curso da GNR na Figueira da Foz quando se deu a operação.

Francisco Ricardo Manuel

Conhecido por Kiko, é militar da GNR, responsável pela empresa de construção civil Facility Services Lda. e teria uma participação na empresa Larfi Consulting Lda. Fala habitualmente com Paulo Nazaré.

Jorge Silveira

Ex-militar dos Comandos do Exército é atualmente mediador na imobiliária ERA – Expo/ Olivais. Este arguido também estaria envolvido nos negócios paralelos de intermediação de ouro, diamantes, bitcoin, transferências e pagamentos/transferências através de cartões bancários e máquinas de pagamento (POS). Foi apanhado nas escutas a discutir vários detalhes de negócios com Nazaré.

Luís Chantre

Luís Chantre é ex-comando e colega de Jorge Silveira e alegadamente colaboraria com Nazaré nos negócios de ouro e de diamantes.

Ricardo Veludo

Dedica-se à importação de automóveis e é funcionário/ detentor de um stand automóvel denominado XS CARS, localizado em Santa Iria da Azóia. É suspeito de receber alguns pagamentos, simulando que vendeu um carro.

Nuno Bolorico

Nuno Belorico é referido no despacho de indicação juntamente com Bruno Fernandes e Fátima Pirocas, tendo o primeiro dito para angariarem clientes do Millennium BCP que estivessem dispostos a receber transferências bancárias, ficando a pessoa com 50% do montante transferido e os restantes 50% seriam devolvidos. Estes três suspeitos estão também envolvidos em contrafação e/ou passagem de moeda falsa, juntamente com Paulo Nazaré, lê-se no despacho.

Belorico é também apontado como um possível testa-de-ferro de Alan Borges através de uma empresa de estudos e projetos em Cascais. Alan Borges já tinha gerado um alerta do banco à Unidade de Informação Financeira da PJ por parte do Santander, o banco onde tentou abrir uma conta em nome da tal empresa, que tem dois sócios que lhe dariam poder para movimentar a conta.

Jair Cirilo

Atua como comercial de empresas de importação e exportação de bens e produtos do Brasil, obtendo comissões pelos negócios que consegue concretizar (vendas). O grosso destes negócios incide sobre a compra e venda de ouro proveniente da América do Sul, mas Jair Cirilo também lida com outros metais preciosos, diamantes e mercadorias consumíveis.

Artur Amorim

É um advogado e empresário de origem angolana e também DJ no Kristal Grand Club, em Alcântara, onde é igualmente gerente. O Ministério Público também registou transferências suspeitas que entraram na sua conta em 2019 e 2020. Primeiro num total de mais de 47 mil euros e depois de quase 100 mil. Para o Ministério Público esteve advogado elaboraria contratos fictícios para justificar os avultados valores transferidos entre contas.

Eduardo Almeida

Será, segundo o MP, sócio de Paulo Nazaré na aquisição dos diamantes na RCA e também suspeito de participar na rede pela disponibilização de terminais de pagamento cartões.

Thiago Oliveira

“Thiago Olivié” é sócio-gerente da empresa Arabesque Elegance, Unipessoal LDA., que detém o restaurante Saudi Sushi Lounge, localizado em Santa Iria da Azóia. Suspeita-se que participaria com Paulo Nazaré e Ricardo Veludo nas operações de transferências, bitcoin, ouro e diamantes.

Apesar de serem 22 os nomes de suspeitos referidos no despacho de indiciação da operação Míriade, apenas 11 pessoas foram constituídas arguidas e ouvidas pelo juiz Carlos Alexandre. Os líderes da alegada organização ficaram em prisão preventiva, enquanto os restantes nove ficaram obrigados a apresentarem-se semanalmente às autoridades enquanto a investigação prossegue — nas próximas semanas poderá haver mais arguidos e até detenções. Além destas medidas, o juiz de instrução determinou a suspensão de funções de quatro arguidos e oito foram proibidos de contactarem entre si e de se ausentarem do país.