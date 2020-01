Ao aceder ao site da empresa, as informações são escassas: não é indicado quem são os responsáveis, não se encontra o registo da fundação, os funcionários da morada indicada no site dizem que não existe ali nenhuma empresa com este nome, as instituições negam apoios e todo o contacto é feito através de emails e mensagens de WhatsApp. Numa pesquisa mais aprofundada sobre a Lusoleads, foram surgindo várias empresas com nomes diferentes, mas em tudo o resto semelhantes: vendiam o mesmo produto, tinham um modo de funcionamento semelhante e contactos praticamente iguais, incluindo a morada.

O Observador tentou contactar todas as empresas e plataformas que encontrou semelhantes ou associadas à Lusoleads (Leads, DataBase PT, Social Marketing, Like Me, Likes y Seguidores e Ser Influencer), mas só conseguiu obter resposta por email da Leads e pelas redes sociais da Social Marketing e da Like Me. Os contactos por email e mensagens nas redes sociais das outras empresas ficaram sem resposta. Quando o Observador tentou ligar para os números disponíveis, nunca conseguiu fazer a chamada e não encontrou ninguém com o nome destas empresas na morada indicada — a DataBase PT era a única que tinha uma morada diferente. No Centro Empresarial de Lisboa, o Observador foi informado que não existia lá nenhuma empresa com estes nomes.

A Procuradoria-Geral da República confirmou ao Observador que o caso está a ser investigado, acrescentando que a queixa de Horácio Azevedo “deu origem a um inquérito que se encontra em investigação no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] do Porto”, contando assim “com a coadjuvação da Polícia Judiciária”. Não foi possível, no entanto, revelar se existem outras queixas contra a mesma empresa.

Esta “não é empresa nenhuma, é uma empresa fictícia”

O primeiro contacto que Horácio Azevedo diz ter tido com a Lusoleads foi por telefone, em janeiro deste ano, quando ainda estava à procura de empresas que forneciam bases de dados da zona do Porto. “Depois, disse-lhes exatamente o que queria por email e eles responderam-me prontamente”, explica ao Observador. Quem o atendia sempre, conta, era “uma mulher” chamada Carla Duarte. Passado algum tempo, e enquanto decidia se avançava ou não com a compra, os contactos começaram a ser feitos com mais frequência e a Lusoleads terá começado a pressionar aquele que seria um possível cliente: “Diziam-me: ‘Se pagar ainda hoje, paga só este valor. Se pagar amanhã o preço já é outro’ e eu, claro, fiz o pagamento”. Ao todo, o gerente do Porto pagou 244,77 euros por uma base de dados de particulares segmentada, de acordo com a fatura à qual o Observador teve acesso.

Os problemas surgiram quando a base de dados que tinha comprado começou a demorar a chegar-lhe ao email. Horácio Azevedo diz que, a partir daí, começou a ser cada vez mais difícil conseguir falar com a empresa. Depois de “muita insistência” através dos contactos da Lusoleads, acabou por receber uma base de dados, mas, diz, “não tinha nada que se aproveitasse”. “Do Porto, era meia dúzia de contactos, o resto era Algarve, Lisboa, enfim, coisas que não interessavam e muitos dos contactos nem existiam”, conta. O Observador teve acesso a essa base de dados e confirmou que parte dos contactos que ali estavam não pertenciam à zona do Grande Porto. Além disso, Horácio Azevedo tentou voltar a contactar a empresa para fazer uma reclamação, mas diz não ter tido mais respostas.