O Ministério Público está a investigar o caso de duas páginas na internet que permitem emitir relatórios falsos de testes PCR e antigénio negativos à infeção pelo coronavírus, simular certificados digitais de vacinação contra a Covid-19 e alugar certificados digitais autênticos. Em declarações ao Observador, a Procuradoria-Geral da República confirmou a instauração de um inquérito no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o departamento do Ministério Público que investiga a criminalidade mais complexa.

Os dois sites, que exibem precisamente a mesma informação, aparecem como sendo da autoria da Resistência Portuguesa, um grupo associado ao movimento Defender Portugal, que reúne negacionistas da pandemia, pessoas anti-vacinas e críticos das medidas que têm sido impostas pelo Governo para controlar a Covid-19 no país. O Observador procurou contactar os administradores de um grupo privado no Facebook da Resistência Portuguesa, mas não obteve resposta até ao momento.

Um logótipo do grupo, semelhante ao símbolo oficial da República Portuguesa, surge no fim dos sites. Já no topo das páginas, os sites apresentam-se como “Laboratório Santa Liberdade” (que não existe realmente) e estão ilustrados com uma fotografia de um banco de imagens — um modelo vestido de médico cujo rosto é especialmente famoso por surgir amiúde em memes, conteúdos jocosos virais na internet.

Os domínios por trás das páginas em causa foram criados a 12 de agosto deste ano entre as 21h41 e as 21h42. Os sites questionam que nome deve constar nos documentos falsos, as datas de emissão que devem ser colocadas e a data de nascimento do utilizador. Pergunta-se também que marca de vacina se prefere que apareça nos certificados digitais falsos (que surgem com a mesma estrutura de um certificado verdadeiro) e que laboratório deve ser escolhido nos testes negativos simulados — o registo surge depois com o logótipo das empresas em questão.

Os autores prometem ainda pagar a quem disponibilizar, em formato PDF, um certificado digital de vacinação autêntico, oferecendo 15 euros por cada mês de validade e 100 euros por um certificado com durabilidade de seis meses. Os valores são posteriormente enviados para a conta PayPal ou Bitcoin escolhida pelo utilizador, mas também há a possibilidade de ceder o documento como forma de “doação”, isto é, sem receber qualquer valor monetário. Os certificados falsos não funcionam uma vez scaneados, mas os verdadeiros podem mesmo ser autenticados se os dados lá presentes não forem comparados com os mencionados no documento de identificação pessoal da pessoa que o está a utilizar.