Só dez anos depois, em 2008, foi assinado um protocolo adicional à convenção que veio dar resposta a uma questão fundamental levantada pela primeira norma: quando e a que ritmo é que a água tem de ser libertada nas barragens. É que, em teoria, de acordo com a versão original do documento, os tais 2.700 hectómetros cúbicos de água podiam ser libertados por Espanha em qualquer momento do ano — e não necessariamente de forma gradual ao longo dos meses.

Assim, em 2008, ficou decidido que:

Entre 1 de outubro e 31 de dezembro, têm de passar pela barragem de Cedillo pelo menos 295 hectómetros cúbicos de água;

Entre 1 de janeiro e 31 de março, têm de ser libertados 350 hectómetros cúbicos;

Entre 1 de abril e 30 de junho, Espanha tem de lançar 220 hectómetros cúbicos,

E entre 1 de julho e 30 de setembro, têm de ser libertados 130 hectómetros cúbicos na barragem de Cedillo.

Além disso, o protocolo adicional acrescentou outra norma: todas as semanas, Espanha tinha de libertar pelo menos sete hectómetros cúbicos de água a partir da barragem de Cedillo para Portugal. Em teoria, a introdução destes limites trimestrais e semanais seria suficiente para impedir o rio Tejo de secar — ou seja, de ficar sem a água indispensável para manter os ecossistemas e as atividades económicas que dele dependem.

Porém, não é bem assim. Na verdade, apenas havendo água em abundância, muito acima dos limites mínimos estabelecidos, é que os problemas se evitam.

Paulo Constantino, porta-voz do Movimento Pró-Tejo — que, no ano passado, liderou as denúncias relativas à falta de água no rio —, vê no protocolo adicional de 2008 “um bom princípio”, já que introduz a “distribuição ao longo do ano” da água que passa pelas barragens, mas que é insuficiente para prevenir problemas em alturas de seca.

Somando os limites mínimos trimestrais, conclui-se que apenas 995 hectómetros cúbicos de água estão distribuídos pelos trimestres do ano — o que representa 37% do total anual que deve passar na barragem de Cedillo. O envio dos restantes 63% — 1.705 hectómetros cúbicos de água — por parte de Espanha não está temporalmente limitado.

A legislação, argumenta Paulo Constantino ao Observador, “permite que 63% seja enviado, por absurdo, numa única hora, ficando ao dispor das empresas concessionárias hidroelétricas de Espanha a gestão desses 63% de caudal anual, que nos está afeto em termos de partilhas de água, para uma gestão sustentável do rio”. “Portanto, enviam quando desejam”. No caso da barragem de Cedillo, é a Iberdrola que detém a concessão para a produção de energia elétrica. Isto significa que a empresa pode decidir, com base nas suas necessidades de produção de energia, como fazer a gestão das águas que Espanha está obrigada a passar a Portugal — desde que cumpra o caudal total e os parcelares. Se o ano hidrológico estiver perto do fim e o total de água definido na Convenção de Albufeira ainda não tiver sido passado para Portugal — como aconteceu no ano passado — a decisão passa (como passou) a ser do governo espanhol.

Segundo Paulo Constantino, ao longo dos últimos dez anos, Espanha tem enviado para Portugal a partir da barragem de Cedillo uma média de 3.000 hectómetros cúbicos acima do definido no acordo — mais de o dobro dos 2.700 a que está obrigada. Por isso, nunca tem faltado água ao rio Tejo — independentemente da forma como as descargas da barragem são geridas.