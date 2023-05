Anthony Bourdain, o famoso chefe transformado em pop star televisiva, protagonista de programas de sucesso como “No Reservations” ou “Parts Unknown” e autor de livros fundamentais sobre os meandros do mundo da cozinha (Cozinha Confidencial, por exemplo) suicidou-se num hotel em Kaysersberg, em França, a 8 de junho de 2018. Na altura, estabeleceu-se um recorde de buscas no Google por duas palavras: “Bourdain” e “suicídio”. Muita tinta correu, com um polémico documentário “Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain” pelo meio,

Entre programas, dizia várias vezes que “seria formidável extinguir-se em Espanha com um grande naco de carne de porco na boca ou no Chateu Marmont como John Belushi”. Quando a vida azedava, chegava mesmo a ameaçar “frequentemente” enforcar-se no varão da cortina da banheira. Nos últimos anos, já tinha parado de consumir drogas, mas o consumo de álcool nunca o largou. Aumentou. Nunca parou de comunicar com a sua ex-mulher, Ottavia Bourdain (de quem nunca se divorciou). Trocou as últimas (e frias) mensagens em vida com Asia Argento, com quem tinha uma relação tóxica — e que muitos acreditam ter sido uma das razões para tamanho desfecho trágico –, afastou-se da filha Arianne, fartou-se dos fãs, do trabalho e da fama. Tornou-se naquilo que mais odiava na sua mãe: um bully.

Na noite anterior à sua morte, tinha visitado um restaurante Michelin com o seu grande amigo e chef Ripert, acabando a noite a ser aplaudido num jardim de cerveja. Estava aparentemente bem. Mas na vida de Bourdain nem tudo foi claramente aquilo que parecia. A história de uma figura pública que revolucionou os programas de culinária e garantiu um lugar na história como um dos melhores storytellers da sua geração é posta a nu na polémica biografia não autorizada de Charles Leerhsen: Miserável no Paraíso — A Vida de Anthony Bourdain, editada pela Minotauro e disponível agora em Portugal.

