João Gonçalves, virologista da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, confirma que os estudos em ambiente laboratorial e em modelos animais já demonstraram as vantagens destas misturas noutras circunstâncias. Aliás, em alguns casos, não só a combinação não revelou quaisquer problemas para a segurança e eficácia da vacinação, como ela até se demonstrou mais eficaz que tomar duas doses da mesma vacina. Por exemplo, “alguém que não respondeu bem à formulação original e teve uma reação adversa pode responder bem a esta mistura”, confirmou.

Nos Estados Unidos, já é prática comum administrar uma vacina diferente a quem desenvolveu reações adversas significativas à primeira dose. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) diz que “uma pessoa que tenha recebido uma dose de uma vacina de mRNA contra a Covid-19 e teve uma reação alérgica que a impeça de receber a segunda dose, pode receber uma única dose da vacina da Janssen após pelo menos 28 dias para ser considerada totalmente vacinada”. A vacina da Janssen, que pertence à Johnson&Johnson, funciona a partir de um adenovírus.

Em Portugal, a decisão não está regulamentada. Quando alguém desenvolve uma reação adversa à primeira dose de uma vacina contra a Covid-19, não só esse efeito secundário deve ser reportado às entidades reguladores, como a pessoa deve procurar o médico que a acompanha para saber se não toma a segunda dose, se toma uma dose de uma vacina diferente ou se prossegue com a vacinação no esquema original. Deve ser escolhida a opção em que o benefício seja superior ao risco corrido pelo doente.

Estudos em laboratório são encorajadores, mas resultados só em 2022

Um estudo publicado em março na revista científica Nature concluiu que injetar em ratinhos uma dose que contenha a proteína S completa do coronavírus e a seguir outra dose apenas com a extremidade dessa proteína funciona melhor do que administrar duas doses iguais. Os investigadores teorizam que enquanto a primeira dose induz a formação de um grande leque de anticorpos contra várias regiões da proteína S, a segunda fortalece a resposta imunitária contra uma porção dela — que é precisamente aquela que mais interessa combater, por ser a que o vírus utiliza para se conectar com os recetores celulares.

Outra experiência realizada em ratos, esta conduzida pelos Institutos Nacionais de Controlo Alimentar e Farmacêutico da China, combinaram quatro vacinas (todas aprovadas no país ou nas últimas fases dos ensaios clínicos) e descobriram que algumas dessas misturas desencadearam respostas imunitárias mais robustas do que o esquema original de vacinação, com duas doses da mesma marca. As melhores soluções foram as que combinaram duas vacinas baseadas em adenovírus e as que administraram essa vacina primeiro e outra feita com uma plataforma diferente depois — por exemplo, com RNA mensageiro (mRNA).

Mas ainda ninguém sabe se os dados observados em caixa de Petri e ratinhos realmente se confirmam também em humanos. A resposta está neste momento a ser explorada pela Universidade de Oxford, que pegou na vacina desenvolvida em parceria com a AstraZeneca e decidiu descobrir se, combinando esta solução com a Sputnik V ou com a vacina da Pfizer/BioNTech, a eficácia da vacinação é no mínimo igual à atingida utilizando as duas doses da mesma farmacêutica.