Nutrição: “Parece que as mulheres só acordam para isto na menopausa”

A preocupação com a saúde óssea, e naturalmente com o peso, ocorre sobretudo na menopausa, mas a alteração hormonal não justifica muitos quilos a mais. O peso extra advém, ao invés, de um conjunto de circunstâncias: por outras palavras, é o resultado da acumulação de muitos anos de erros associados ao estilo de vida. Quem o diz é Conceição Calhau, professora catedrática na Nova Medical School e investigadora do CINTESIS, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. “O contexto importa. Estamos a falar de uma fase em que, por norma, as mulheres já têm os filhos adultos e o casamento desgastado, ou seja, há um conjunto de circunstâncias que pode fazer com que se descuidem muito. Tudo isso tem de ser avaliado em conjunto. A vontade de comer muitas vezes é a compensação de tudo o resto”, assegura ao Observador.

Apelando a um envelhecimento ativo e saudável, Conceição Calhau faz uma comparação: chegar à menopausa e aderir finalmente à preocupação do que é que se come é como ter um carro que só recebe peças novas no final de vida. “Culturalmente, as mulheres têm um papel pilar na família, importam-se com toda a gente menos com elas próprias e este é o reflexo”, continua. “É preciso que as mulheres ganhem consciência de que são o centro de atenção. A menopausa também significa isso, pausa para acordar”, diz, referindo-se à conferência “Mulheres Sem Pausa”, que se realizou a 8 de outubro e na qual participou (à semelhança de outras especialistas consultadas para este artigo).

Em contexto de consulta, a nutricionista Conceição Calhau começa por identificar os erros, ou seja, insiste na pergunta “Porque é que ganhou peso”, uma vez que não existe uma fórmula mágica para todas as pessoas. Tal consiste em fazer um levantamento do estilo de vida, perceber se a atividade física faz parte da rotina, qual a qualidade dos alimentos ingeridos, mas também a quantidade e a respetiva distribuição ao longo do dia, e ainda o sono. Em consulta procura identificar o que não está bem. “Primeiro vamos proceder à alteração do gosto alimentar, ou seja, identificar o que realmente levou a que aquela mulher ganhasse peso. Só assim podemos fazer substituições, porque é preciso que tenhamos uma alimentação prazerosa.” Ainda assim, “o desmame do doce é uma prioridade.”

Conceição Calhau insiste no tópico da distribuição da comida para explicar que passamos a maior parte do dia a comer pouco e, chegada a noite, ingerimos comida a mais. “Um erro muito frequente é o petiscar. As pessoas não fazem refeições, vão petiscando. Mas precisamos de ter oscilações. Parece que hoje em dia as pessoas têm medo de ter fome.” A ideia de comer de três em três horas, por exemplo, destinava-se a combater as refeições muito grandes — as pessoas chegavam à mesa com muita fome e comiam bastante. “Essa recomendação faz sentido mas é preciso contextualizar, as pessoas interpretaram isto em estar sempre a comer”, continua. Para Conceição Calhau, fazer uma refeição às 21h é completamente diferente de fazê-la às 18h30 ou às 19h. “Comer às 21h já é comer fora de horas. O jejum intermitente válido é aquele durante a noite, desde o anoitecer até amanhecer. Tem de haver tempo para a limpeza.”

“Parece que as mulheres só acordam [para isto] na menopausa, como se a culpa fosse da menopausa. A diferença hormonal acontece mas não pode ser justificação para tudo e não é suficiente para ter alterações profundas em mecanismos de saciedade [regulação do apetite]. Muitas vezes a queixa das mulheres é que passaram a comer mais. O mesmo relativamente à acumulação de gordura — isto tem que ver com muitos outros fatores associados estilo de vida”, conclui.

Sexualidade: “As mulheres não devem aceitar o fim das relações sexuais como algo inevitável”

“Há essa ideia de que, com a chegada da menopausa, acaba toda a satisfação sexual”, começa por referir Lisa Vicente, ginecologista-obstetra com especialização em Medicina Sexual. A médica que também pertence à Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica dá exemplo de mulheres que, em contexto de consulta, não se questionam sobre o assunto por acharem que é normal ter menos desejo sexual. “Não procuram ajuda por achar que é uma questão inevitável da menopausa. É importante que as mulheres percebam que com a diminuição de estrogénio pode haver também diminuição de excitação e de lubrificação vaginal. Acontecem alterações cutâneas, nomeadamente na vulva, que podem diminuir a satisfação sexual e, com isso, o desejo. É possível reverter isto com terapêuticas hormonais e não hormonais. Algumas mulheres não procuram ajuda convencidas de que médicos escolhem sempre uma terapêutica hormonal”, comenta ao Observador.

À semelhança da intervenção das outras especialistas consultadas, também Lisa Vicente refere que não são apenas as hormonas que interferem na sexualidade, mas também o cansaço, o estado da relação, problemas familiares e/ou até medicação capaz de interferir com o desejo. “Tudo isto pode acontecer noutras fases da vida”, lembra, para depois acrescentar que a menopausa não afeta apenas mulheres heterossexuais. Quer isto dizer que estas são realidades transversais a todas as mulheres, estejam elas numa relação heterossexual ou homossexual, estejam elas sozinhas.

Assim como temos cuidados com a pele do rosto, sobretudo quando começam a aparecer as primeiras rugas, esses sinais inevitáveis de envelhecimento, é preciso também hidratar a pele da vulva. “A vulva também é pele, também precisa de ser hidratada. É uma pele mais frágil, com a fricção pode ficar magoada, mais seca, e pode dificultar o prazer que a pessoa obtém em relações.” É por isso que Lisa Vicente fala em aplicar creme nessa zona tal como se fosse na cara, referindo que os tratamentos em causa não precisam de ser apenas hormonais. “Há muitas pessoas que não querem fazer terapêutica hormonal ou que não podem. Há opções não hormonais, como hidratação da vulva e da vagina.”