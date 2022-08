Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É possivelmente o país estrangeiro de que mais se tem falado nestes meses que antecedem as presidenciais brasileiras. Portugal tem sido tema de campanha e praticamente todos os candidatos já o apontaram como exemplo — positivo ou negativo. Um destaque em parte vaticinado por Marcelo Rebelo de Sousa que, em julho, depois do almoço cancelado por Bolsonaro, não teve meias palavras. “Aquilo que podia ser um amargo de boca foi uma coisa muito doce, vista numa perspetiva de médio-longo prazo”, disse aos jornalistas a partir de São Paulo, afirmando que o ‘fora’ que o Presidente brasileiro lhe deu permitira que Portugal passasse “a ser tema” — “tão coberto, tão coberto pela comunicação social brasileira”.

E não foi só pela imprensa. Mesmo entre candidatos, o país tem sido apontado como referência: Ciro Gomes (PDT) prometeu um plano para transformar o Brasil “num Portugal”; Soraya Thronicke (UB) frisou num debate que o Presidente português foi à telescola dar uma aula em plena pandemia, Bolsonaro já lembrou os fogos que atormentam os portugueses para aliviar responsabilidades do seu Governo pelos incêndios da Amazónia; e Lula — que ao contrário do Presidente brasileiro se encontrou com Marcelo em julho — aproveitou os insultos racistas aos filhos do ator Bruno Gagliasso na Costa da Caparica para fazer uma promessa: “Vamos construir um mundo sem racismo.”

Bolsonaro: “É comum pegar fogo de forma espontânea”

Na última semana, o Presidente brasileiro foi o primeiro numa ronda de entrevistas que a TV Globo transmitiu com os candidatos mais bem colocados nas sondagens e fez questão de se referir a Portugal quando estava a ser questionado sobre as suas políticas ambientais. A pergunta dos dois jornalistas não fazia antever qualquer comparação com outros países — “A taxa anual de desmatamento na Amazónia deu um salto, é a maior em 15 anos. Continua a apoiar essa política de desregulamentação?” Na resposta Bolsonaro fez questão de usar os exemplos de Portugal, França, EUA e Espanha para mostrar como no que toca aos fogos florestais a culpa não é do seu Governo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.