Porque decidiu usar os sapatos de corda, hoje conhecidos por alpercatas ou “espadrilles”, como símbolo da passagem de Agustina?

Eu explico no livro, que minha mãe calçada com os sapatos de corda, brancos, vestida com uma saia branca de bordado inglês, o cabelo meio desfeito ao vento, a caminhar na praia, sem deixar uma só pegada na areia, é a imagem que a define. E os sapatos das grandes marcas Férragamo ou do sapateiro italiano Monasterolo, são acessórios de cena. Tudo o mais que se diga são meras tentativas de esboçar um retrato. Por isso sempre reagirei muito mal a qualquer escultura que se queira fazer de minha mãe. O retrato na pedra, no bronze, nada pode exprimir Agustina. Já um desenho, sim, é mais possível. E o José Rodrigues foi mesmo o único a percebê-lo. Além de meu pai. E do Hébil, que refiro no livro. Já veria Agustina sugerida numa escultura sem rosto e vazada, de um Henry Moore! Que ela admirava!

Como é que se atreve a escrever sendo filha de Agustina Bessa-Luís? Ela deu-lhe, ensinou-lhe essa liberdade?

Atrevo-me a escrever, com o mesmo direito de ser sua filha e continuadora legítima de uma condição que me foi transmitida e da qual tenho de prestar contas. Não é, portanto, uma liberdade, é o que é.

Como é que foi e como é que é hoje ser filha da Agustina?

“Ser filha” significa já por si uma dependência que a vida toda não dilui. Mas desde criança que me sentia liberta de certos laços constrangedores da minha natureza. Minha mãe estava ali, atenta, mas independente, e ensinando-me a independência – sobre o que havia a resolver, a conquistar, era eu que deveria descobrir as soluções e os caminhos, com a minha inteligência, e a ponderação que o exemplo me ensinavam. Hoje, ser a filha de Agustina, é exatamente a mesma coisa, a que se acrescenta apenas um dever – o de continuar.