Foi jornalista no então jornal Blitz, trabalhou 12 anos na Direção Geral das Artes, em 2015 muda-se para o Porto para ser diretora municipal da cultura e mais tarde abraça a presidência do Coliseu. Trabalhar nesta área foi óbvio para si?

Não foi nada óbvio. Quando era nova tinha um grande fascínio pelos professores, sempre os achei uma espécie de deuses, verdadeiras fontes de conhecimento, eram motivo de grande fascínio e almejava ser assim. Na realidade, tinha a ideia de ser professora de história ou historiadora, gostava muito de ler, de aprender e de transmitir conhecimento, por isso era nessa área que me imaginava. O meu conhecimento no setor cultural era muito pequeno, nasci e vivi em Cascais, que à data era uma vila onde não existiam debates e eventos culturais que me tivessem revelado um mundo que mais tarde vim a descobrir, especialmente quando me aproximo mais de Lisboa e, a partir dos 15 anos, quando vou trabalhar para o Blitz. A partir daí, passei a ser mais próxima da área cultural porque a experiência das artes ao vivo se tornou o meu quotidiano, escrevendo sobre concertos, espetáculos de teatro, de dança, festivais, exposições e isso revelou de forma muito orgânica algo de que já gostava muito, mas que ainda não sabia. Comecei por ouvir muita música, foi essa a minha primeira abertura para as artes. Os meus irmãos tinham muitos discos em casa e não tinha outro remédio se não ouvi-los, então criei o meu próprio gosto e isso levou-me à dança, depois ao teatro, depois à performance, às artes visuais, às instalações e por aí fora. O primeiro espetáculo de dança vi-o aos 15 anos porque li algures numa revista e quis ir ver, ninguém me levou. Era uma coisa que me preenchia como até ali nada ainda o tinha feito.

Nunca pensou ser artista?

Não, não tenho absolutamente talento nenhum para estar em cima de um palco. O máximo que faço é uma canção no karaoke e é o bastante para alimentar esta pequena via narcísica que todos temos um pouco. Sempre adorei observar aquilo que pessoas talentosas conseguem fazer, transmitir e a maneira como nos fazem sentir. Profissionalmente, vim cá parar um pouco por acaso, tive um convite para trabalhar num jornal, depois convidaram para trabalhar na Direção Geral das Artes, depois para a Câmara Municipal do Porto e, no ano passado, um convite para estar à frente do Coliseu.

Nascendo e crescendo em Cascais, que relação tinha com o Porto?

A minha relação com a cidade começou desde cedo porque profissionalmente, quando trabalhava na redação do Blitz, sempre fiz questão de não ter uma abordagem apenas ao que me estava mais próximo, por isso vim cá muitas vezes ver espetáculos de artes performativas que eram apresentados em Serralves ou cobertura de alguma peça no Teatro Nacional São João. Existiam sempre motivos que me traziam ao Porto do ponto de vista profissional, depois cá tenho amigos e a vivência da cidade é como é hoje, muito cativante e com muitos pontos de interesse. Claro que culturalmente agora é muito mais rica relativamente ao tipo de experiência que se pode ter.

A mudança para o Porto, em 2015, foi um convite fácil de aceitar?

Ponderei muito pouco, o desafio era bastante irrecusável. Propuseram-me vir fazer parte da equipa que teria como missão dar continuidade ao legado programático do antigo vereador Paulo Cunha e Silva, num momento difícil porque nos estávamos a deparar com uma perda precoce e repentina, mas a minha vinda não tinha de todo o objetivo de o substituir. Era mesmo irrecusável na medida em que a quantidade de projetos concetuais e materiais que se começaram a desenhar e implementar nos primeiros tempos de governação daquele executivo traziam uma expectativa de um futuro excitante. Esse sentido de concretização e de realização de medidas diferenciadoras na vida das pessoas era algo muito entusiasmante para alguém que, como eu, tinha estado a trabalhar na administração pública a nível nacional, muito recuado relativamente ao fazer e com um lado muito administrativo. Aqui a escala mudou, passei de trabalhar de um país para uma cidade, mas a proximidade fez com tudo fosse mais intenso. Foram anos de trabalho entusiasmantes.

Lembra-se da primeira vez que visitou o Coliseu?

Sim, a primeira vez que cá entrei foi em dezembro de 2015 e coincidiu com o dia em que o Coliseu prestou homenagem ao Paulo Cunha e Silva, esse foi o meu primeiro evento enquanto diretora municipal de cultura. O primeiro espetáculo que assisti aqui ao vivo foi o Circo de Natal nesse mesmo ano.