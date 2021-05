Nasceu a 27 de março de 1924. Um pouco depois da grande organização da primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno nos Alpes Suíços e do reconhecimento da União Soviética por parte do Reino Unido, um pouco antes do primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Paris e da sentença de Adolf Hitler a cinco anos de prisão no seguimento de uma tentativa de golpe de Estado falhado na Baviera. Foi inscrito como sócio do Sporting a 9 de março de 1926, numa altura em que o mundo era marcado pela chegada de Franco a general em Espanha, pelo grande incêndio no Shakespeare Memorial Theatre em Stratford-upon-Avon e pelo primeiro voo comercial feito entre o Reino Unido e a África do Sul. Eduardo Hilário viveu todas as grandes mudanças no mundo no último século e viu também todos os 19 Campeonatos dos leões, o último num ano de 2021 que conseguiu quebrar o maior jejum de sempre do conjunto de Alvalade no Campeonato. Para muitos, foi o primeiro; para ele, apenas mais um.

Mas o que era o Sporting em 1926, quando Eduardo Hilário tinha apenas dois anos? Um clube que já tinha cinco Campeonatos de Lisboa, que conquistara por uma vez o Campeonato de Portugal, que além das provas regionais fazia dos particulares com equipas estrangeiras um ponto alto, que tinha como presidente um dos líderes mais marcantes da história do clube (José Salazar Carreira), que jogava no Estádio do Campo Grande – que ganhou nesse mesmo ano a rua António Stromp, num gesto de homenagem da Câmara de Lisboa, antigo jogador da equipa de futebol leonina que se estreou com 15 anos e que foi aos Jogos Olímpicos de 1912… nos 100 metros.

Foi também nesse ano, que confirmou um Belenenses e um V. Setúbal mais competitivos no Campeonato de Lisboa do que os dois grandes rivais da cidade, que se organizou um grande evento denominado como “Primeiro dia de Benfica-Sporting”. Deu empate no final, com as águias a ganharem no futebol (1-0), os leões a vencerem no hóquei em campo (5-0) e o dérbi do râguebi a não sair de um empate sem pontos, sendo que foi neste último que se foram começando a experimentar as primeiras camisolas listadas de verde e branco por inspiração noutros equipamentos que existiam lá fora. 95 anos depois, a rivalidade mudou no contexto mas continua intacta.

Sócio fundador e primeiro atleta olímpico do #SportingCP. António Stromp faria hoje 125 anos. ???? ???? pic.twitter.com/y3kVw4vey6 — Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) June 13, 2019

É aqui que chegamos à história de Eduardo Hilário, o sócio número 1 de um Sporting que voltou a ser campeão e que vai à Luz sem direito a guarda de honra do rival Benfica num contexto completamente diferente no futebol sem público, sem emoção nas bancadas, provavelmente sem adeptos sequer na chegada das equipas. E com uma história que mostra bem como os dérbis podem (ou podiam) ser vividos de uma forma bem diferente.

“Eu não sou o sócio número 1. Eu sou Sporting e mais nada” (e como ser “ator” aos 96 anos)

Depois da morte de João Salvador Marques, uma figura muito querida no universo verde e branco que foi por alguns anos atleta do clube na ginástica, no voleibol e no ténis antes de se focar no curso de medicina e que esteve em várias posições dos órgãos sociais de diferentes elencos diretivos, Eduardo Hilário tornou-se o sócio número 1 de forma “oficial” com o final da renumeração de julho de 2020 (feita de cinco em cinco anos, como se encontra previsto) mas já antes era considerado como tal, tendo por isso recebido de Sebastian Coates, Luís Neto, a vice Maria João Serrano e o diretor de comunicação Miguel Braga numa homenagem feita durante o primeiro período de confinamento, em abril de 2020, a todos os associados com mais de 75 anos de filiação.

???? "Ser Sócio Número 1 do #SportingCP é uma coisa espantosa" Vê o vídeo completo da surpresa aos Sócios 1 e 2 no nosso canal de Youtube ????

???? https://t.co/JTTXkM0ztF pic.twitter.com/8p9BTVS904 — Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) May 2, 2020

Além da oferta de uma camisola personalizada dos leões, do mais recente livro da História do Sporting e de um kit higiénico, os responsáveis verde e brancos quiseram saber mais de Eduardo Hilário, que esteve a maior parte do tempo à conversa com a vice-presidente do clube. “Sinto-me muito feliz por ter conseguido esta idade. Ser o sócio número 1 do Sporting é uma coisa espantosa”, comentou então ao canal do clube. “Para mim foi uma honra enorme conhecer o senhor Eduardo, que como sócio número 1 demonstra a grandeza do clube ao qual todos pertencemos. Ouvi-lo dizer que, num clube centenário, nunca se envergonhou do clube que escolheu é uma enorme prova da grandeza do Sporting. Espero que fique connosco durante muito mais tempo”, disse Neto.