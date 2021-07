Uma queixa formal no Banco de Portugal acusa a SIBS, empresa dona do Multibanco, de atuar com uma “posição dominante” no setor dos pagamentos português, “abusar dessa posição” e “criar barreiras” a que outros concorrentes entrem neste mercado. Isso “prejudica os consumidores” porque limita a concorrência e o acesso à inovação. A empresa estrangeira que fez a queixa, apurou o Observador, pede ao supervisor que tome decisões, dentro do quadro legal, sobre uma situação que a Autoridade da Concorrência já apelidou de “quase monopolista” – daí ter feito buscas na empresa em janeiro.

O negócio dos pagamentos é complexo mas extraordinariamente lucrativo, em todo o mundo, e em Portugal é o administrador [do BdP] Hélder Rosalino – prestes a ser reconduzido para novo mandato – que tem a responsabilidade de garantir que o mercado cumpre as regras europeias, que têm evoluído cada vez mais no sentido da maior abertura no contexto europeu. A queixa no Banco de Portugal foi apresentada na primavera, pouco tempo depois dessas buscas da Autoridade da Concorrência na SIBS – buscas que, apesar de terem acontecido no início do ano, só foram noticiadas há poucos dias (em primeira mão, pelo Observador).

O autor da queixa é uma fintech (tecnológica financeira) estrangeira na área dos pagamentos que já opera em vários países europeus e que, quando tentou entrar em Portugal, se deparou com uma situação que diz ser totalmente inédita na Europa. Na queixa é referido que em Portugal existe um mercado de pagamentos onde uma só empresa (totalmente privada) controla todas as fases do processo.

Salienta-se, também, que o controlo do mercado chega ao ponto de ser também a SIBS que assegura, por delegação, a gestão do SICOI, um sistema do Banco de Portugal no qual são processados e compensados os pagamentos feitos em todo o país. O que torna a SIBS ainda mais um gatekeeper neste setor, argumenta a empresa autora da queixa.

Questionada, fonte oficial do Banco de Portugal afirmou que o supervisor “não pode pronunciar-se sobre situações concretas que tenham sido trazidas ao seu conhecimento”. Porém, acrescenta: “Enquanto responsável pela promoção do bom funcionamento dos sistemas de pagamentos em Portugal, o Banco de Portugal analisa eventuais situações de incumprimento pelos prestadores de serviços de pagamento e outras entidades sujeitas às obrigações legais por cujo cumprimento está incumbido de zelar, ao abrigo, designadamente, do Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica, e atua em conformidade no âmbito das competências que lhe são conferidas”.

O Observador enviou, também, perguntas para a SIBS, que não quis fazer qualquer comentário.