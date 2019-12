Mas isto não é novidade no Ameal, uma pequena freguesia do concelho de Coimbra. Sempre que há chuva forte e as águas do Mondego sobem, é certo e sabido: as casas ficam inundadas. “É recorrente”, diz Inês. Também a casa, construída pelo pai em 1983, está rodeada de água por todos os lados. Ou quase. Por todos os lados menos por um. A pequena estrada que dá acesso à casa desapareceu com a subida repentina das águas e a única maneira que Inês tem de se abrigar em casa é atravessar “a correr a via rápida” e a linha do comboio. Para lá chegar levanta a perna para galgar os separadores da estrada e baixa-se para passar pelo buraco que existe na rede que divide a estação de comboios da estrada.