"Montenegro ainda não teve a coragem de dizer porque é que provocou eleições"

“Sondagens dizem que as pessoas gostavam de ter novo PM”

O PS não teve tempo para avançar com os estados gerais e com o reposicionamento do partido. Assim sendo, o que é que Pedro Nuno Santos tem para apresentar de novo aos portugueses face às últimas eleições?

É evidente que o contexto nacional e internacional mudou muito. O cenário macroeconómico sofreu alterações. É preciso avaliar se a situação económica do país e da Europa e se as perspetivas de crescimento são tão boas como eram há um ano. Infelizmente, não são. O crescimento económico tem vindo a abrandar ligeiramente. O novo posicionamento estratégico e comercial dos Estados Unidos e as incertezas que isso está a gerar vão obrigar também a que seja feita uma abordagem distinta.

Mas o Governo não parte em vantagem? Por norma, o incumbentes parte sempre em vantagem.

Não sei. Há uma coisa que me parece evidente: há setores que hoje estão mais pacificados. Na Educação, por exemplo, temos que ter consciência que só foi possível fazer isso graças ao esforço financeiro que o país fez na última década e que deixou o país em condições de pagar esse esforço adicional aos professores. Não podemos também ignorar que a situação na área da Saúde não está melhor do que estava antes do Governo tomar posse. O crescimento económico, apesar das previsões do Governo serem as mais otimistas, ainda estão abaixo da média dos últimos 10 anos.

[Já saiu o segundo episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio]

Mas não serão os únicos assuntos de campanha.

Há alguns aspetos que é preciso clarificar. Um deles, que até hoje ainda não consegui ouvir o Governo dizer com honestidade, com clareza, com coragem política, foi por que razão decidiu mandar o país para eleições. Esse é um ponto essencial que o Governo também tem que explicar. O que se passa no Governo, na realidade económica e social e política do país, que o tenha levado a decidir: vamos fazer para eleições, temos que arrastar o país para novas eleições.

Depois de várias semanas desta polémica sobre a empresa familiar de Luís Montenegro, aparentemente, tendo em conta as sondagens, os eleitores não se divorciaram da AD. O PS não tem estado a capitalizar. Isso não o preocupa?

Se quiserem falar das sondagens, podemos concluir que há uma incredulidade das pessoas relativamente às razões pelas quais vamos para eleições e há uma desconfiança grande em relação à personalidade do primeiro-ministro, o que é muito negativo. António Costa decidiu apresentar a demissão por entender que o exercício daquela função não era compatível com a existência de qualquer dúvida ou suspeita sobre a sua integridade. Esse entendimento foi aceite pelo Presidente da República, que optou por dissolver o Parlamento e convocar novamente eleições. Há muita gente com dúvidas sobre as condições efetivas de Luís Montenegro para exercer funções. No fundo, o que os estudos nos dizem é que as pessoas gostavam de ter um novo primeiro-ministro.

O PS já falou na questão da reciprocidade para viabilizar governos sem maiorias absolutas. A posição do PS deve ser idêntica há de um ano, ou seja, caso perca viabiliza um governo do PSD liderado por Luís Montenegro?

Estamos sempre a falar de cenários sobre os quais nenhum partido aceita elaborar nenhuma reflexão. O que o PS quer, uma vez que o Governo decidiu convocar eleições, é disputar essas eleições e vencer. O que o PS pode dizer é que, há um ano, quando por uma curta margem a AD venceu as eleições, o PS criou condições para que pudesse governar. Fê-lo em várias ocasiões. O PS teve essa responsabilidade. Pôs o interesse nacional à frente de qualquer outro. O PSD era bom que também tivesse essa responsabilidade.