"Montenegro ainda não teve a coragem de dizer porque é que provocou eleições"

Marcos Perestrello, deputado socialista e vice-presidente da Assembleia da República, acusa o primeiro-ministro e líder do PSD de ter “atirado” o país para eleições e diz que “está por explicar cabalmente” as motivações do Governo para provocar esta crise. “Luís Montenegro saltou para dentro das eleições. Quis ir embora”, lamenta.
Em entrevista ao Observador, no programa “Sofá do Parlamento”, Perestrello recorda ainda o exemplo de António Costa e o precedente aberto por Marcelo Rebelo de Sousa para enquadrar a situação em que se encontra Luís Montenegro.
“António Costa decidiu apresentar a demissão por entender que o exercício daquela função não era compatível com a existência de qualquer dúvida ou suspeita sobre a sua integridade. E esse entendimento foi aceite pelo Presidente da República”, recupera o socialista.
Marcos Perestrello, tantas vezes apontado como candidato do PS à Câmara Municipal de Cascais, fala ainda sobre o seu futuro político, deixando tudo em aberto. “Tenho um mandato internacional [o de presidente da Assembleia Parlamentar da NATO] para o qual fui eleito em representação da AR e depois do país que só termina em outubro.”
[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com Marcos Perestrello]
Marcos Perestrello: “Luís Montenegro saltou para dentro das eleições”
“Luís Montenegro saltou para dentro das eleições”
O PS deve temer nas eleições legislativas uma reação semelhante ao que aconteceu na Madeira, em que o Governo, que viu o trabalho interrompido, saiu reforçado nas urnas?
A situação é completamente diferente. Se se transpusesse para o continente os resultados eleitorais da Madeira, o PSD governava-nos desde 1974. Felizmente, isso não é verdade. Se se aplicasse o mesmo critério com rigor, quem seria profundamente penalizado nas eleições do próximo dia 18 de maio seria o PSD e o Governo, que foi quem decidiu ir embora. O PSD tinha todas as condições para governar e teve todas as oportunidades para o fazer com estabilidade política, apesar de ter uma maioria muito magra no Parlamento. A ideia do PS foi sempre pôr o interesse nacional à frente de tudo.
Não tem razões de queixa, portanto.
O Governo é que, infelizmente, desperdiçou todas as oportunidades que teve e quis ir embora e provocar eleições. Um dos argumentos que o secretário-geral do PS utilizou na altura da votação do Orçamento do Estado é que, independentemente de concordar ou de discordar de muitas das soluções propostas, tinha havido eleições há muito pouco tempo e não fazia sentido provocar eleições.
Existiu por parte de Miguel Albuquerque uma tentativa de limpar a imagem nas urnas? Acha que Luís Montenegro vai tentar fazer algo semelhante?
Apesar de tudo são situações diferentes. Miguel Albuquerque foi empurrado para as eleições e Luís Montenegro saltou para dentro das eleições. Neste momento, o caso ainda é mais sério porque temos eleições autárquicas no final de setembro, poucos meses depois teremos presidenciais. Isto é um festim eleitoral que ninguém deseja, a não ser o PSD, o Governo e Luís Montenegro, que ainda não conseguiram explicar cabalmente porque é que quiseram precipitar eleições. Ainda não tiveram a coragem de dizer porque é que provocaram eleições.
“Sondagens dizem que as pessoas gostavam de ter novo PM”
O PS não teve tempo para avançar com os estados gerais e com o reposicionamento do partido. Assim sendo, o que é que Pedro Nuno Santos tem para apresentar de novo aos portugueses face às últimas eleições?
É evidente que o contexto nacional e internacional mudou muito. O cenário macroeconómico sofreu alterações. É preciso avaliar se a situação económica do país e da Europa e se as perspetivas de crescimento são tão boas como eram há um ano. Infelizmente, não são. O crescimento económico tem vindo a abrandar ligeiramente. O novo posicionamento estratégico e comercial dos Estados Unidos e as incertezas que isso está a gerar vão obrigar também a que seja feita uma abordagem distinta.
Mas o Governo não parte em vantagem? Por norma, o incumbentes parte sempre em vantagem.
Não sei. Há uma coisa que me parece evidente: há setores que hoje estão mais pacificados. Na Educação, por exemplo, temos que ter consciência que só foi possível fazer isso graças ao esforço financeiro que o país fez na última década e que deixou o país em condições de pagar esse esforço adicional aos professores. Não podemos também ignorar que a situação na área da Saúde não está melhor do que estava antes do Governo tomar posse. O crescimento económico, apesar das previsões do Governo serem as mais otimistas, ainda estão abaixo da média dos últimos 10 anos.
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Mas não serão os únicos assuntos de campanha.
Há alguns aspetos que é preciso clarificar. Um deles, que até hoje ainda não consegui ouvir o Governo dizer com honestidade, com clareza, com coragem política, foi por que razão decidiu mandar o país para eleições. Esse é um ponto essencial que o Governo também tem que explicar. O que se passa no Governo, na realidade económica e social e política do país, que o tenha levado a decidir: vamos fazer para eleições, temos que arrastar o país para novas eleições.
Depois de várias semanas desta polémica sobre a empresa familiar de Luís Montenegro, aparentemente, tendo em conta as sondagens, os eleitores não se divorciaram da AD. O PS não tem estado a capitalizar. Isso não o preocupa?
Se quiserem falar das sondagens, podemos concluir que há uma incredulidade das pessoas relativamente às razões pelas quais vamos para eleições e há uma desconfiança grande em relação à personalidade do primeiro-ministro, o que é muito negativo. António Costa decidiu apresentar a demissão por entender que o exercício daquela função não era compatível com a existência de qualquer dúvida ou suspeita sobre a sua integridade. Esse entendimento foi aceite pelo Presidente da República, que optou por dissolver o Parlamento e convocar novamente eleições. Há muita gente com dúvidas sobre as condições efetivas de Luís Montenegro para exercer funções. No fundo, o que os estudos nos dizem é que as pessoas gostavam de ter um novo primeiro-ministro.
O PS já falou na questão da reciprocidade para viabilizar governos sem maiorias absolutas. A posição do PS deve ser idêntica há de um ano, ou seja, caso perca viabiliza um governo do PSD liderado por Luís Montenegro?
Estamos sempre a falar de cenários sobre os quais nenhum partido aceita elaborar nenhuma reflexão. O que o PS quer, uma vez que o Governo decidiu convocar eleições, é disputar essas eleições e vencer. O que o PS pode dizer é que, há um ano, quando por uma curta margem a AD venceu as eleições, o PS criou condições para que pudesse governar. Fê-lo em várias ocasiões. O PS teve essa responsabilidade. Pôs o interesse nacional à frente de qualquer outro. O PSD era bom que também tivesse essa responsabilidade.
“Aguiar-Branco absteve-se, em algumas ocasiões, de ter uma mão mais firme”
Foi vice-presidente da Assembleia da República. Havia um acordo para uma presidência rotativa. Seria o mais bem posicionado candidato do PS a presidente da Assembleia da República?
As coisas tratam-se a seu tempo. Nunca ninguém pensou nisso. Esse era um cenário que só seria discutido em setembro de 2026.
Não é uma ambição que alimente, por exemplo, numa legislatura futura?
Não estamos aqui para falar de ambições pessoais. Estamos aqui para discutir os problemas que o país tem e que foram agravados por esta decisão não explicada do Governo de mandar o país novamente para eleições.
Mas reviu-se na forma como a Aguiar-Branco foi conduzindo os trabalhos ao longo deste último ano enquanto presidente da Assembleia da República?
Houve ocasiões em que me revi mais do que outras. Mas, em geral, o presidente da Assembleia da República teve a preocupação de manter a urbanidade no funcionamento do Parlamento. Nem sempre conseguiu. Absteve-se, em algumas ocasiões, de ter uma mão mais firme na condução dos trabalhos. Eventualmente, foi a avaliação que fez, no momento, do que era melhor para o funcionamento do Parlamento.
“Cascais? As coisas devem ser tratadas a seu tempo”
Tem existido um debate sobre se os candidatos autárquicos devem integrar as listas de deputados. Tem sido apontado como candidato do PS a Cascais. Já escolheu? Quer renovar o mandato de deputado ou ser candidato autárquico?
Tenho um mandato internacional para o qual fui eleito em representação da Assembleia da República, em primeiro lugar, e depois do país, que só termina em outubro. Considero que seria uma grande irresponsabilidade não cumprir esse mandato por razões de abandono voluntário da função parlamentar. Penso que isso responde à sua pergunta.
Só não responde se impede uma candidatura autárquica ou se não há problema com isso, porque o calendário até se conjuga.
Conjuga. Mas tenho que manter o mandato parlamentar até outubro. Considero que não devo abandonar essas funções, pelo menos voluntariamente, porque isso seria uma irresponsabilidade perante um compromisso que assumi em nome do Parlamento e do país.
Portanto, só tomará uma decisão sobre autárquicas no futuro.
As coisas devem ser tratadas a seu tempo.
“PS não trabalha em cima de cenários de derrota”
O PS já disse que, ganhe ou perca, a comissão de inquérito ao caso da Spinumviva é para avançar. Em caso de derrota, vale a pena ao PS andar a repisar este assunto?
Se o PS disse isso, está dito. Veremos o que é que acontece a seguir às eleições. Estou convencido de que o PS vencerá as eleições
Em caso de derrota, o PS deve continuar a ter Pedro Nuno Santos como líder?
O PS não vai trabalhar em cima desses cenários de derrota. As pessoas o que querem saber é que soluções e que propostas o PS tem para o país. As eleições vão ser no dia 18. As pessoas vão escolher em função da avaliação que fazem desses fatores. Porque é que estamos para ir para eleições? O que é que estes protagonistas querem fazer com o país? Isso é o que interessa verdadeiramente às pessoas. Alguém vai votar a pensar se Pedro Nuno Santos se vai embora se perder ou se Luís Montenegro fica? Ninguém vota a pensar nisso. Isso são questões que preocupam muito os jornalistas e os políticos, mas das quais as pessoas não querem saber absolutamente nada.