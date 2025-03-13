Montenegro alvo de ataque e um falhanço que beneficia Gouveia e Melo. Os desabafos de Marcelo aos partidos em Belém

A preocupação de fundo, e que terá sido repetida mais vezes pelo Presidente da República, foi mesmo a estabilidade política. Ou a falta dela. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha deixado claro o seu medo de que o país entrasse numa espiral de mini-ciclos, previsão que parece agora estar a confirmar-se, e confirmou que teme que a instabilidade seja cada vez mais recorrente.

O que leva, claro, à preocupação com os cenários de governabilidade: num momento em que se multiplicam as dúvidas sobre o cenário que sairá das próximas eleições, e sobre se a nova ida às urnas ajudará a desbloquear o complexo xadrez parlamentar, Marcelo Rebelo de Sousa parece olhar com incerteza para o resultado a que este “mini-ciclo” vai levar.

À saída da audição com o Presidente, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, fez de resto questão de explicar que a sua longa — esteve na sala durante mais de uma hora, mais do que os maiores partidos — conversa com Marcelo incluiu “preocupações com o futuro do país” e as “condições de governabilidade“. A análise do Presidente? “A análise que todos com um mínimo de bom senso fazem é que ontem houve vários partidos que não serviram o país”, atirou, num momento em que a IL se tenta posicionar como uma espécie de “adulto na sala” e se multiplicam as conjeturas à direita sobre se uma soma de forças entre AD e IL, depois das eleições, poderia trazer a tão desejada maioria parlamentar que suportasse este um próximo Governo de direita.

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Partidos em pré-campanha e com problemas de calendário

Dentro da sala, Marcelo Rebelo de Sousa não colocou outro cenário que não o de eleições antecipadas, e ouviu todos os partidos dizerem-lhe que, já que é esse o cenário, estas devem então concretizar-se com a maior rapidez possível. As datas em cima da mesa continuam a ser 11 e 18 de maio, sendo que os partidos começaram por mostrar uma preferência por dia 11 de maio e revelar que o Presidente estaria de acordo — mas os mais pequenos, nomeadamente Bloco de Esquerda, CDS e PAN, assumiram que a segunda seria melhor por razões administrativas e de organização interna (como a recolha das assinaturas necessárias para apresentar candidaturas, por exemplo).

Quando saiu da reunião, o primeiro-ministro, rodeado por Leonor Beleza e Alexandre Poço, defendeu precisamente acreditar que há “todas as condições” para o país ir a votos “o mais rápido possível”, resolvendo o impasse político. Pelo meio, voltou a insistir que o país se “interroga” sobre as razões para a crise política enquanto vê um país “tranquilo” e com bons indicadores económicos — e quis deixar uma mensagem de tranquilidade e assegurar que não haverá “perturbações”, nem a nível orçamental, nem da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nem das decisões mais prementes, que o Governo estando em gestão continua a poder tomar.

Menos tempo na sala esteve Pedro Nuno Santos, que saiu também a assumir que as eleições serão a “única forma de clarificar” o cenário político e que por isso devem acontecer o mais rapidamente possível. De novo, um líder a ensaiar um discurso de esperança, numa espécie de sucessão de momentos de pré-campanha à saída de Belém: Pedro Nuno falou numa “oportunidade” para iniciar uma nova fase política e disse estar preparado para ela. No final, a mesma exigência que tem deixado: se o PS garantiu a um governo minoritário da AD condições de governabilidade até agora, a direita deve-lhe o mesmo. “É um direito do PS e do povo português de ter estabilidade, não podemos andar de eleição em eleição”.