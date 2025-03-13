Montenegro alvo de ataque e um falhanço que beneficia Gouveia e Melo. Os desabafos de Marcelo aos partidos em Belém

O Presidente da República acredita que o primeiro-ministro foi alvo de um ataque para matar, que acabou por conduzir à queda do Governo. E agora, consumada essa queda e com mais umas eleições antecipadas no horizonte, Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se seriamente preocupado com os efeitos que a crise política pode ter no regime — seja a nível da estabilidade, temendo que os mini-ciclos governativos tenham vindo para ficar, seja já a pensar nas próximas presidenciais, considerando que Henrique Gouveia e Melo pode acabar por ser o grande beneficiado do confuso, e crispado, clima político que se instalou.
No dia a seguir ao chumbo da moção de confiança que ditou a queda do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa acelerou o calendário e convocou imediatamente os partidos para Belém. Destes ouviu pedidos para que se avance para eleições — segundo as informações que o Observador apurou, foi também o único cenário que o Presidente da República admitiu — e que isto aconteça o mais rapidamente possível; e mostrou, segundo os partidos, uma preferência pelo dia 11 de maio, embora o Bloco de Esquerda tenha assegurado que se terá mostrado “sensível” a uma série de argumentos burocráticos e administrativos que afetam sobretudo os partidos mais pequenos e que favorecem a segunda opção, de 18 de maio.
Assumida a opção por eleições, Marcelo Rebelo de Sousa foi, ao longo do dia — que começou com a audiência com Luís Montenegro, ao qual se seguiram os restantes partidos com assento no Parlamento —, expressando as suas preocupações, à porta fechada, com as consequências desta crise política, que considera que surge do tal ataque premeditado contra Luís Montenegro, como chegou a confessar a fontes presentes na sala.
Desde logo, porque está preocupado com a popularidade que as sondagens atribuem a Gouveia e Melo, um perfil que o Presidente da República considera tendencialmente autoritário e que poderia retirar força ao Governo que estivesse em funções, deixando de permitir a coexistência de um Governo forte com um chefe de Estado forte.
Ao mesmo tempo, e mostrando sempre a sua preocupação com o caminho que o regime democrático está a tomar, o Presidente confessou, segundo relatos feitos ao Observador, que considera que uma vitória do almirante confirmaria um falhanço de PSD e PS. Ou seja, seria uma falha provada dos maiores partidos, do centro, em dar respostas ao eleitorado para estancar as fugas para os extremos ou para soluções como Gouveia e Melo. Se o almirante ganhar, Marcelo está convencido de que a culpa é dos partidos, que não conseguiram puxar para si os desiludidos do sistema.
Há mais um dado que reforça a convicção do Presidente da República de que o almirante pode mesmo vir a vencer estas eleições presidenciais: é que, além das sondagens simpáticas — para dizer o mínimo — para Gouveia e Melo, o Presidente acredita que os votos que André Ventura conquistaria numas presidenciais podem também, a dado momento, ser desviados para uma candidatura do almirante.
Teve de resto motivos para reforçar essa convicção, uma vez que, como revelaria André Ventura cá fora, os dois falaram do futuro do líder do Chega — que já veio admitir que a candidatura presidencial que tinha anunciado pode ficar em risco, graças a estas eleições antecipadas — e Ventura deixou uma pista: está “100% focado nas legislativas”. Poderá assim desistir da corrida a Belém e ainda expressar o seu apoio ao almirante, ideia que chegou a fazer caminho no Chega? “Tenho de pensar“, disse, entre sorrisos, aos jornalistas.
A preocupação de fundo, e que terá sido repetida mais vezes pelo Presidente da República, foi mesmo a estabilidade política. Ou a falta dela. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha deixado claro o seu medo de que o país entrasse numa espiral de mini-ciclos, previsão que parece agora estar a confirmar-se, e confirmou que teme que a instabilidade seja cada vez mais recorrente.
O que leva, claro, à preocupação com os cenários de governabilidade: num momento em que se multiplicam as dúvidas sobre o cenário que sairá das próximas eleições, e sobre se a nova ida às urnas ajudará a desbloquear o complexo xadrez parlamentar, Marcelo Rebelo de Sousa parece olhar com incerteza para o resultado a que este “mini-ciclo” vai levar.
À saída da audição com o Presidente, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, fez de resto questão de explicar que a sua longa — esteve na sala durante mais de uma hora, mais do que os maiores partidos — conversa com Marcelo incluiu “preocupações com o futuro do país” e as “condições de governabilidade“. A análise do Presidente? “A análise que todos com um mínimo de bom senso fazem é que ontem houve vários partidos que não serviram o país”, atirou, num momento em que a IL se tenta posicionar como uma espécie de “adulto na sala” e se multiplicam as conjeturas à direita sobre se uma soma de forças entre AD e IL, depois das eleições, poderia trazer a tão desejada maioria parlamentar que suportasse este um próximo Governo de direita.
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Partidos em pré-campanha e com problemas de calendário
Dentro da sala, Marcelo Rebelo de Sousa não colocou outro cenário que não o de eleições antecipadas, e ouviu todos os partidos dizerem-lhe que, já que é esse o cenário, estas devem então concretizar-se com a maior rapidez possível. As datas em cima da mesa continuam a ser 11 e 18 de maio, sendo que os partidos começaram por mostrar uma preferência por dia 11 de maio e revelar que o Presidente estaria de acordo — mas os mais pequenos, nomeadamente Bloco de Esquerda, CDS e PAN, assumiram que a segunda seria melhor por razões administrativas e de organização interna (como a recolha das assinaturas necessárias para apresentar candidaturas, por exemplo).
Quando saiu da reunião, o primeiro-ministro, rodeado por Leonor Beleza e Alexandre Poço, defendeu precisamente acreditar que há “todas as condições” para o país ir a votos “o mais rápido possível”, resolvendo o impasse político. Pelo meio, voltou a insistir que o país se “interroga” sobre as razões para a crise política enquanto vê um país “tranquilo” e com bons indicadores económicos — e quis deixar uma mensagem de tranquilidade e assegurar que não haverá “perturbações”, nem a nível orçamental, nem da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nem das decisões mais prementes, que o Governo estando em gestão continua a poder tomar.
Menos tempo na sala esteve Pedro Nuno Santos, que saiu também a assumir que as eleições serão a “única forma de clarificar” o cenário político e que por isso devem acontecer o mais rapidamente possível. De novo, um líder a ensaiar um discurso de esperança, numa espécie de sucessão de momentos de pré-campanha à saída de Belém: Pedro Nuno falou numa “oportunidade” para iniciar uma nova fase política e disse estar preparado para ela. No final, a mesma exigência que tem deixado: se o PS garantiu a um governo minoritário da AD condições de governabilidade até agora, a direita deve-lhe o mesmo. “É um direito do PS e do povo português de ter estabilidade, não podemos andar de eleição em eleição”.
Em quinze minutos o Chega despachou a reunião, revelando que André Ventura tinha conversado com um Marcelo curioso sobre o seu futuro político — e sobre uma candidatura a legislativas ou a Belém. O resto dos recados de Ventura foram dirigidos ao interior do PSD: o Chega estará disponível para contribuir para qualquer “cenário de estabilidade”, com duas condições — não abdicar da bandeira da corrupção e excluir Montenegro dessa solução, seja governativa ou de apoio parlamentar. Por isso, desafiou o PSD a trocar de líder: “O PSD tem de arrumar a casa”, disparou.
Após a conversa sobre estabilidade com Marcelo Rebelo de Sousa, os liberais apareceram diante dos jornalistas prontos para se afirmarem como solução: Rui Rocha prometeu ajudar a “regenerar a cultura partidária” sem “politiquice e golpes palacianos”; fazer uma campanha sem “judicializar” a política; e pedir um reforço da votação da IL, mas sendo “transparente” sobre os cenários de governabilidade nos próximos dois meses.
Mais à esquerda, o PCP saiu da reunião também a prometer acabar com a “promiscuidade” e os “interesses que influenciam decisões” políticas, falando num reforço do PCP e não diretamente sobre a hipótese de existirem alianças à esquerda; o Bloco de Esquerda mostrou-se mais aberto à ideia, lembrando que não “falta a nenhum diálogo” pós-eleitoral, e lamentou que Montenegro não tenha “percebido a gravidade do que se passou”; e o Livre lamentou que tudo se tivesse precipitado tão rápido, impedindo o Presidente da República de ser mais interventivo nesta crise, e levantando uma hipótese para explicar porque é que Luís Montenegro não aceitou a sugestão de passar a Spinumviva para uma gestão profissional e independente: “A hipótese que temos de levantar é que se calhar o primeiro-ministro queria saber quem metia lá [na Spinumviva] dinheiro, e quem metia dinheiro queria que ele soubesse, e isso é grave”, atirou.
O Livre mostrou-se, de resto, preocupado com a hipótese de que, graças à dissolução da Assembleia da República, não haja lugar para as comemorações dos 50 anos das primeiras eleições livres, o que seria um “ultraje”. Já o CDS também se preocupou com um problema de calendário, mas diferente: Nuno Melo, explicou que o partido prefere que as eleições aconteçam no dia 18 de maio, tendo em conta as peregrinações a Fátima que habitualmente acontecem nesse mês.