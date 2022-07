Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Luís Montenegro conseguiu recrutar importantes rioístas (Hugo Carneiro, Catarina Rocha Ferreira e Ricardo Batista Leite) para a nova liderança da bancada do PSD, num processo de montenegrização da bancada do qual sobram poucos focos de resistência. As escolhas que vão a votos esta quarta-feira devem ser aprovadas por larga maioria, mas há uma fação de insatisfeitos. A saída do vice-presidente André Coelho Lima da direção de bancada foi descrita ao Observador por alguns dos apoiantes de Rui Rio como um “saneamento“. O desfecho que levou Carlos Eduardo Reis a não ficar em nenhum cargo, também caiu mal junto de vários deputados — incluindo de muitos dos que aceitaram cargos.

Os mesmos críticos, oriundos da ala rioísta, continuam a garantir que não vão fazer “guerra interna” até às eleições europeias (“o partido não aguentaria”), mas admitem que este afastamento posiciona André Coelho Lima, a par de Paulo Mota Pinto, como um potencial rosto para desafiar, no futuro, a liderança de Montenegro. Isto, claro, a juntar a Jorge Moreira da Silva que não fechou a porta a regressar ao combate no futuro.

