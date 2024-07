Montenegro e Pedro Nuno têm margem negocial. Mas capitulação não é hipótese

Pedro Nuno não quer ser responsabilizado por crise

No PS, a reunião desta sexta-feira é vista como apenas um primeiro passo. Pedro Nuno Santos vai sobretudo preparado para ouvir, não leva propostas concretas e muito menos fechadas. O objetivo central do líder do PS é sair desta negociação — leve ela o tempo que levar — sem mazelas. Se for para viabilizar, é um imperativo ter marcas do partido no Orçamento; se for para chumbar, pelo caminho não pode deixar um único argumento para, mais tarde, vir a ser responsabilizado pelo falhanço do processo negocial e consequente instabilidade política. Ou seja, se tiver de escolher a espada, Pedro Nuno fá-lo-á.

Os socialistas estão a contar ter nesta primeira reunião umas luzes sobre a margem orçamental de que o Governo quer dispor para a negociação, isto para além de esperarem conhecer com as regras do jogo e a metodologia de negociação iniciada pelo Governo. Na noite de quinta-feira, o líder do PS não tinha sequer fechada a equipa que vai levar consigo (além da líder parlamentar, Alexandra Leitão) à residência oficial do primeiro-ministro para o encontro de trabalho com Luís Montenegro.

Entretanto, Pedro Nuno Santos foi deixando no terreno algumas das suas “áreas de preocupação” para o Orçamento do Estado do próximo ano. Numa entrevista esta quarta-feira, imediatamente a seguir ao debate do Estado da Nação, no canal Now, o líder do PS falou em três aspetos específicos: a preferência por aliviar carga via impostos indiretos (em vez do IRS), a atualização das pensões da carreira contributiva (para lá dos apoios às não contributivas) e ainda as condições para a igualdade no acesso ao Ensino Superior.

Alguns sociais-democratas ouvidos pelo Observador quase saltaram da cadeira quando ouviram Pedro Nuno Santos a defender, na já referida entrevista ao Now, a redução dos impostos indiretos como uma das prioridades do próximo Orçamento do Estado. Afinal, ao longo de oito anos, a oposição à direita acusou sistematicamente António Costa de dar com uma mão (aumento de pensões e salário mínimo) o que tirava com a outra (aumentando impostos indiretos). De resto, o argumentário utilizado por Pedro Nuno (os impostos indiretos são regressivos, logo mais injustos e afetam particularmente os mais pobres) era exatamente aquele que a direita foi usando nos debates contra António Costa.

Apesar desta aproximação por parte de Pedro Nuno Santos, e de concordar em linhas gerais com a posição do socialista, a verdade é que a Aliança Democrática dificilmente disporá de margem para, pelo menos para já, acomodar uma eventual descida substantiva dos impostos indiretos. Muito menos, como o líder socialista pareceu sugerir, privilegiar a redução desse tipo de impostos em detrimento de uma redução dos impostos diretos sobre rendimento. Se for essa a exigência de Pedro Nuno Santos, ficará a falar sozinho, garante-se a partir do Governo.