Seis minutos para o final do jogo. Sporting 1 – Juventus 1. No interior de um conhecido restaurante junto ao Cais do Sodré, em Lisboa, elementos da comitiva de Luís Montenegro lamentavam os falhanços do central leonino Sebastián Coates. Na esplanada do restaurante, cerca de duas dezenas de jovens iam-se revezando em conversas com o líder social-democrata. O mote: “Jantar com jovens – Speed Dating com juventude e entidades educativas”. No final, ganhou Montenegro — até porque jogava em casa.

Durante cerca de três horas, o líder social-democrata aproveitou a última ação política do quinto dia do “Sentir Portugal em Lisboa” para saltar de mesa em mesa e trocar impressões com elementos da JSD e de associações estudantis da capital. Sempre com uma cadeira vaga para o ir recebendo em cada mesa, Montenegro foi desfilando sem grande pressa entre os comensais, respondendo às perguntas que iam sendo feitas informalmente longe do olhar indiscreto da comunicação social.

No final, já depois do jogo que ditou a eliminação do Sporting da Liga Europa, foi tempo para estender a conversa ao público em geral. Com Vasco Garcia, líder da JSD/Lisboa, no papel de moderador/entrevistador, os intervenientes foram a tudo: habitação, ‘e’ e imigração, educação, sustentabilidade da segurança social, alterações climáticas, igualdade de género, a carreira desportiva de Montenegro (portista ferrenho) e, mais importante ainda, a relação do líder social-democrata com Marcelo Rebelo de Sousa.

