Montenegro europeu prometeu mais Defesa e quer resolver contra-ofensiva interna em dois meses

Montenegro não quis depois dizer se esteve ou não a falar da situação política portuguesa com António Costa. Nem confirmou, nem desmentiu — ignorou. A confiança de Luís Montenegro também foi manifestada para dentro do próprio Conselho Europeu. Lá dentro, à porta fechada, apesar de defender as regras de flexibilidade das metas europeias, não deixou de lembrar que há países que estão a passar pelo que Portugal passou no tempo da troika.

O primeiro-ministro português fez gala, até, da situação portuguesa, ao dizer que “Portugal é um país com uma situação económica e financeira muito estável ao ponto de, nesta ocasião, aprovando instrumentos como estes, estar a dar uma prova de solidariedade com os nossos parceiros Estados-membros da UE.” E foi aí que lembrou o difícil período da troika, quando alguns países europeus não estiveram ao lado de Portugal.

“Tive ocasião nessa prova de solidariedade de lembrar aos meus colegas que talvez eles hoje pudessem observar quão dramático foi há 15 anos atrás o esforço que reclamámos de ter flexibilidade para enfrentar uma crise financeira que as regras rígidas do Programa de Estabilidade e Crescimento nos obrigaram a que impuséssemos muitas restrições às nossas economias e às nossas populações.”

[António Raminhos, Luís Filipe Borges e Marco Horácio são três “Homens de Uma Certa Idade” a discutir a vida “de forma sincera”. Ouça aqui o novo episódio, que também está disponível na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

A proposta de Mendes. Obrigado, mas não

Minutos antes de Luís Montenegro falar no final do Conselho Europeu, o candidato presidencial que previsivelmente vai ter o apoio do PSD, Luís Marques Mendes, fazia uma proposta em forma de apelo a Marcelo: evitar novas eleições. O conselheiro de Estado deixava mesmo um roteiro ao Presidente da República para esses esforços: o primeiro-ministro dar todos os esclarecimentos (a partidos e comunicação social); o PS retirar a moção de censura; e, por fim, o Governo retirar a moção de confiança.

Mendes avisou Montenegro durante a tarde, mas o primeiro-ministro refugiou-se no facto de estar “todo o dia no Conselho Europeu”. Isto porque Montenegro admitiu ter tido um “conhecimento muito fugaz de que havia uma proposta no sentido de esgotar todos os instrumentos e as diligências para poder evitar que o país tenha uma necessidade de auscultação do povo português.” Mas não está disponível.

O primeiro-ministro diz que o Governo já fez o que lhe competia e deu as “respostas necessárias”, por isso só há “uma última oportunidade” de evitar eleições: aprovar a moção de confiança. “Se o Parlamento disser que não confia, tem de ser o povo a resolver a questão”, disse, encerrando o assunto.

My friend, Zelensky. E a possibilidade de tropas portuguesas no terreno

Luís Montenegro defendeu a Ucrânia em toda a linha. Na preparação do próprio Conselho Europeu, o primeiro-ministro foi dos poucos que entrou em contacto com Volodymyr Zelensky e o próprio presidente ucraniano fez questão de partilhar.

I spoke with Portuguese Prime Minister @LMontenegropm. We appreciate Portugal’s support—both military and political—and are grateful for standing with us. I shared the details of the leaders’ summit in London, where we agreed to prepare an action plan that will bring a just and… pic.twitter.com/caYXp1YO1a — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2025

Era a resposta de Luís Montenegro aos que o acusaram de não ter relevância no plano internacional e de ter falhado à cimeira de Kiev para jogar golfe com o dono da Solverde (num torneio na véspera dos três anos da guerra). Na verdade, o primeiro-ministro português até gostava de ter ido à capital ucraniana, mas havia restrições de segurança e Portugal foi convidado a participar apenas de forma remota.

De resto, Portugal está ao lado da Ucrânia e Montenegro avisou que não pode haver “uma solução de paz sem a Ucrânia” sentada à mesa, revelando que foi essa a vontade “expressiva” dos líderes europeus. É expressiva, mas não unânime, porque Viktor Orbán opôs-se a uma solução para a Ucrânia. Aliás, o primeiro-ministro húngaro vetou mesmo uma solução em que a Europa substituía o apoio norte-americano. Perante a irredutibilidade de Orbán, os outros 26 avançaram para uma posição comum, sem a Hungria.

No texto “firmemente apoiado por 26 Estados-membros” é definido, por exemplo, que “qualquer trégua ou cessar-fogo só pode ocorrer como parte do processo conducente a um acordo de paz abrangente” ou que “a paz deve respeitar a independência, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.”

Na mesma posição é estabelecido que “a União Europeia continuará a fornecer à Ucrânia apoio financeiro regular e previsível. Em 2025, fornecerá à Ucrânia 30,6 mil milhões de euros.” A mesma posição a 26 insta os “Estados-Membros a utilizarem todas as opções ao abrigo do Mecanismo para a Ucrânia para aumentar o apoio financeiro à Ucrânia.” À margem do apoio, falava-se num novo pacote de apoio com uma ajuda portuguesa entre 300 e 450 milhões de euros, mas esse apoio ficou para outras núpcias.

No caso de Portugal, o primeiro-ministro também reiterou o apoio “político, militar e humanitário” à Ucrânia. E mesmo sobre as chamadas “boots on the ground“, o primeiro-ministro mostrou abertura para participar em forças de manutenção de paz: “Se for necessário tropas no terreno e que os parceiros da UE a constituam, Portugal estará naturalmente, como tem estado noutros teatros de operações, do lado dos que garantem a paz e a segurança.”