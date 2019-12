Já com Carlos Tavares à frente do Banco Montepio — e quando ainda acumulava as funções de presidente do conselho de administração e da comissão executiva — houve um corte ainda mais drástico, pelo menos do ponto de vista do banco. O ex-presidente da CMVM recusou que, sabendo-se que o banco (o Montepio, como os outros) anda a contar tostões na gestão das equipas, se pudesse gastar mais de 300 mil euros num almoço a que só iam um terço dos trabalhadores.

Vai daí, atirou: o Banco Montepio só pagaria o custo dos seus funcionários — e só o catering. Não pagaria o aluguer do Pavilhão Atlântico, nem a animação para a festa de 2018. Só pagaria a refeição. Ao banco acabou por caber uma fatura de cerca de 70 mil euros — e a mutualista assumiu as restantes despesas.

Mas Carlos Tavares fez mais. Lançou uma deliberação do conselho de administração para que a comissão executiva, que entretanto passaria em 2019 a ser liderada por Dulce Mota, tratasse de fazer uma revisão do formato da festa de Natal, para encontrar uma solução mais barata, num local mais modesto e que, preferencialmente, envolvesse todos os trabalhadores do banco e não apenas uma fração deles.

A pré-reserva já feita no Altice Arena (e o sinal que se ia perder)

A deliberação foi feita mas acabou, porém, por não produzir resultados. E foi na primavera (de 2019) que Tomás Correia telefonou a Carlos Tavares a dizer que, como o Banco Montepio não tinha dito mais nada, já tinha sido feita uma pré-reserva do Altice Arena — e tinha de se confirmar nos dias seguintes, caso contrário iria perder-se o sinal que já tinha sido pago.

Carlos Tavares, que nessa altura já estava no Montepio numa situação hierárquica diferente, remeteu a responsabilidade para a comissão executiva — seria Dulce Mota quem teria de entregar uma proposta ao conselho de administração para que se pagasse aquilo. E foi o que aconteceu… Tomás Correia terá telefonado a Dulce Mota para que lhe explicar o que estava em causa e a presidente executiva não encontrou alternativa — se tem de se pagar, paga-se, que remédio.